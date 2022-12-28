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Yakalandığı kanseri iki kez yendi. Kanser hastalarına moral oldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki kez yakalandığı kanseri yenen Çiçek Akçay, kanser hastalarına moral olması amacıyla etkinlik düzenlediği bildirildi. Etkinlikte hediyeler verilen lösemi hastası çocuklar, gitar eşliğinde şarkı söyleyerek eğlendiği vurgulandı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 10:36
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde yakalandığı kanseri iki kez yendi. Kanser hastalarına moral oldu

Yakalandığı kanseri iki kez yendi. Kanser hastalarına moral oldu
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İHA’nın haberine göre; Manavgat’ta yıllardır kansere karşı mücadele veren ve kanseri atlatan Çiçek Akçay, kanser hastalarına moral olması için bir etkinlik düzenledi.

Etkinliğe tedavi gören kanser hastalarının yanı sıra Manavgat Kaymakamı Abdülkadir Demir de katıldı. Yardım ve desteklerinden ötürü Demir'e teşekkür eden Akçay, etkinlikte bulunan tüm kanser hastaları adına çiçek takdiminde bulundu. Çocuklar, gitar eşliğinde şarkı söyleyerek eğlendi.

“DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE TESTLERİNİZİ YAPTIRMANIZI SİZLERE TAVSİYE EDİYORUM”

Moral vermek amacıyla düzenlenen etkinlikte desteğe ihtiyacı olan herkese ablalık yapmaya çalıştığını söyleyen Akçay, kanser hastalarına hediye dağıttı. Kanser tedavisi sürecinde umudun ve inancın çok önemli olduğunun altını çizen Akçay, "Kanserden korkmadan sürekli taramalarınızı, düzenli bir şekilde testlerinizi yaptırmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Bu program, kanser hastalarına, lösemi tedavisi gören evlatlarımıza moral ve motivasyon amaçlıdır. Bunda yüreği geçen ve evlatlarıma da yüreği dokunan herkese sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ekinlik sonunda Çiçek Akçay, 2023 yılının sağlık ve huzur getirmesi temennisiyle kanser hastası çocuklara ve yetişkinlere hediyeler dağıttı.

“SIKINTILAR AZALSIN, DERTLER AZALSIN, YÜZÜNÜZ DAİM GÜLSÜN”

Kanser hastalarına her konuda yardımcı olacaklarını ifade eden Kaymakam Demir, tedavi gören kanser hastaları için kampanya düzenlediklerini ve kanser hastalarına özel bir araç aldıklarını söyledi. Kaymakam Demir, "Biz sizin yüce gönüllülüğünüze çok teşekkür ediyoruz. Öncesinde de dediğim gibi Allah insanı insan eylesin. Gönülden gönüle giden bir yol mutlaka vardır. Bizim de niyetimiz ihtiyaçları ve sorunları bilip, o noktadaki ihtiyaç ve sorunları gidermektir. Bize bu konu iletildi. Bu konuda gereğini yapma konusunda irademizi de ortaya koyduk. Bir bağış kampanyası düzenledik. Sağ olsun turizmci, yatırımcı arkadaşlarımız gerekli desteği verdiler. Kısa sürede size özel aracımızı aldık. O araçla da tedavi merkezlerine ulaşımınızı sağlıyoruz. Tabii araç alana kadar biz bu işi vicdani görev olarak kamu araçlarıyla yürüttük. Şimdi size mahsus bir araç temin ettik. Sıkıntılar azalsın, dertler azalsın, yüzünüz daim gülsün. Tedavi sürecinde sizlere kolaylık diliyorum. Ve şunu da ayrıca ifade etmek istiyorum; ne tür ihtiyacınız olursa olsun lütfen bizi haberdar edin. Kapımız açık, gönül kapımız açık, makamımız açık her daim. Çözebildiğimizi evelallah çözeriz" dedi.

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