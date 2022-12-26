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Vücudunuzda böyle tüyler çıkıyorsa dikkat. Kansere yakalanmış olabilirsiniz

Vücudun farklı yerlerinde çıkan olağandışı tüyler kanser belirtisi olabilir. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 14:04
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Tüyler kanser belirtisi olabilir. Vücudunuzdaki tüylere ve belirtilere dikkat

Vücudunuzda böyle tüyler çıkıyorsa dikkat. Kansere yakalanmış olabilirsiniz
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İstenmeyen tüylerden kurtulmak için birçok yol deneniyor. Ancak olağandışı tüyler birçok hastalığın habercisi olabilir. Bazı vakalar, belirli tüy büyüme modelleri kanser belirtisi olabililir. Bu semptomların nedenleri genellikle iyi huylu olsa da, daha hayati tehlike oluşturan bir neden gözden kaçırılmamalıdır.

Mynet’te yer alan bilgilere göre, 2016 yılında Journal of Clinical Oncology, "yüzünde, kollarında ve sırtında aşırı yoğun kıllanma" ile başvuran "çeşitli kanserlere" sahip 62 yaşındaki bir kadının vakasını bildirdi.

Raporu, tüy büyümesinin 2 cm uzunluğunda, beyaz, ince, yumuşak tüylerden oluştuğunu, belirgin şekilde yüz, kollar ve sırtta bulunduğunu ve tüm semptomların lanugo kıllarının büyümesiyle uyumlu olduğunu belirtiyor.

HİRSUTİZMDEN KAYNAKLANIYOR

Daha sonra yapılan ileri tetkikler, hastanın sol yumurtalığında ve kolonunda metastaz yapmış bir tümör olduğunu ortaya çıkardı. BMJ'deki benzer bir vaka raporu, çenede hafif derecede hirsutizm ile başvuran 58 yaşındaki bir vakayı anlatıyor. Hasta 12 ay önce hafif saç dökülmesi fark etmişti, ancak klinik muayenesine kadar geçen dört ay içinde semptomları hızla ilerlemişti. Hirsutizm, esas olarak yumurtalıklardan veya adrenal bezlerden aşırı androjen salgılanmasının neden olduğu yaygın bir durumdur.

HİRSUTİZM KANSERLER İLİŞKİLİ OLABİLİR

Doktor Liakas şöyle açıkladı: “Hirsutizme neden olabilen hormon dengesizliğinin bir biçimi, bazı adrenal bez bozukluklarıdır. Bu, adrenal kanseri, adrenal tümörleri [ve] Cushing hastalığını içerebilir." Adrenal tümörler, vücudun erkek ve kadın hormonlarını kontrol eden bir parçası olan adrenal kortekste kanserli hücreler oluştuğunda oluşur. Basit bir ifadeyle, adrenal bezler hormonlarınızın üretiminden sorumludur" diye ekledi. Hirsutizm'in kanserle ilişkili diğer bir nedeni de androjen salgılayan tümörlerdir.Bu kanser türü genellikle karında ağrı ve yumrularla daha belirgindir, ancak anormal tüy büyümesi fark ederseniz yine de doktorunuza bahsetmeye değer."

BELİRTİLERE DİKKAT EDİN

Hirsutizm, genel olarak yüzde, göğüste ve sırtta çıkan istenmeyen tüyler ve dağınık tüy büyümesi olarak tanımlanır. Dünya çapında milyonlarca kadını etkileyen bu durum, önemli bir psikolojik yük oluşturmaktadır. Doktor Liakas, dünyadaki kadınların yüzde beş ila 10'unun etkilendiğini belirtiyor.

NORMAL TÜYLERE ORANLA EN BÜYÜK FARKI DOKUSU

Çoğumuzun şeftali tüyü olarak adlandırdığı, bir kadının vücudundaki ve yüzündeki daha tipik tüyler ile hirsutizm arasındaki temel fark, dokudur" diye ekledi."Kadınlar, yüksek androjen hormon seviyeleri nedeniyle aşırı vücut veya yüz kılı geliştirebilir, bu tür hormonlar arasında testosteron ve androstenedion bulunur." Listelenen nedenlerin, kanserden çok hirsutizme neden olma olasılığı daha yüksektir, ancak yine de semptomlar bir sağlık uzmanı tarafından derhal kontrol edilmelidir.

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