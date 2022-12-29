29 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Bademcik iltihabı sandı gerçek bambaşka çıktı. Hayatı kabusa döndü

Bademcik iltihabı sandı gerçek bambaşka çıktı. Hayatı kabusa döndü

İngiltere’de boğaz ağrısı ve beyaz lekelenmeler nedeniyle hastaneye giden 51 yaşındaki kadın kanser çıktı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 09:01
Takip Et

Bademcik iltihabı olduğunu düşündü ama kanser çıktı. Hayatı mahvoldu

Bademcik iltihabı sandı gerçek bambaşka çıktı. Hayatı kabusa döndü
+
Aa
-

İngiltere'nin Stockport bölgesinde yaşayan 51 yaşındaki Lisa Gooddy, müşteri hizmetlerinde telefon operatörü olarak çalıştığı için bütün gününü konuşarak geçiriyordu.

BADEMCİKLERİNDE LEKELER ÇIKTI

Haber3'te yer alan bilgilere göre, bir süre sonra sesinin değiştiğini fark eden kadın, ses değişikliğine boğazındaki ağrı ve bademciklerinde oluşan beyaz lekeler de eklenince bunun bademcik iltihabı olduğunu düşünerek aile hekiminden randevu aldı. Küçük yaşlardan itibaren bademcik iltihabı da dahil olmak üzere boğazıyla ilgili sorunlar yaşadığını anlatan 3 çocuk annesi kadın, tıpkı kendisini kontrol eden pratisyen hekimler gibi durumundan şüphelenmedi.

DOKTOR ANTİBİYOTİK VERDİ AMA…

Gittiği aile doktoru antibiyotik tedavisi verdiği kadını evine gönderdi. Ancak kullandığı ilaçlara rağmen Lisa'nın durumu kötüye gidiyordu. Sürekli halsizdi, kendini günlük toplantılarına katılamayacak kadar halsiz hissediyordu.

BADEMCİK KANSERİ ÇIKTI

Gittiği 3. doktor boynundaki lenf bezlerinin şiştiğini görünce onu bir uzmana yönlendirdi. 22 Aralık 2020 tarihinde kadının sorunlarının sebebi belli oldu ve kendisine bademcik/Tonsil Kanseri teşhisi konuldu.

SEBEBİ HPV VİRÜSÜ

Lisa'nın boynundaki tümör yaklaşık altı santimetreydi, doktorlar hastalığa HPV virüsünün neden olduğunu söylediler. Çoğu insanda büyük sorunlara neden olmayan HPV virüsünün bazı türleri genital siğillere veya kansere neden olabilir.

YÜZÜNDE VE BOYNUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Tedavisine 50. yaş gününden bir gün önce başlayan kadın yoğun radyoterapi ve kemoterapi kürleri aldı. Meşakkatli tedavi süreci kadının yüzünde ve boynunda derin yanıklara neden oldu. Radyoterapinin tükürük bezlerine zarar vermesi sonucu Lisa ciddi bir ağız kuruluğu yaşamaya başladı. Bu da konuşma, yutkunma, çiğneme, Yemek yeme gibi günlük eylemelerini etkilemeye başladı.

"AĞZINIZI MUTLAKA KONTROL EDİN"

Hastalığı ile ilgili farkındalık yaratmak istediğini belirten Lisa tedavi sürecindeki fotoğraflarını insanlarla paylaştı ve şunları söyledi;

"Ağzınızı mutlaka kontrol edin. Herhangi bir değişikliği görüp harekete geçmeniz için yapmanız gereken kontrol sadece 2 dakikanızı alıyor. Ağzınızda ve boğazınızda farklı görünen bir yer varsa vakit kaybetmeden bir uzmana görünün, sakın kontrollerinizi ertelemeyin"

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
1
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı
2
﻿Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı
﻿Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
3
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
﻿AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket
4
﻿AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket
﻿AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket
﻿Sigaraya dev zam
5
﻿Sigaraya dev zam
﻿Sigaraya dev zam
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
6
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
7
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
﻿Selfie çekerken trenden düşüp öldü
﻿Selfie çekerken trenden düşüp öldü
﻿Selfie çekerken trenden düşüp öldü
﻿Ordu Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ordu Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ordu Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Kontrolden çıkan otomobil seyir halindeki araca çarparak durdu: 2 ölü, 3 yaralı
﻿Kontrolden çıkan otomobil seyir halindeki araca çarparak durdu: 2 ölü, 3 yaralı
﻿Kontrolden çıkan otomobil seyir halindeki araca çarparak durdu: 2 ölü, 3 yaralı
﻿Adana Kozan SYDV 2 işçi alacak
﻿Adana Kozan SYDV 2 işçi alacak
﻿Adana Kozan SYDV 2 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.