Antalyaspor kazanmayı unuttu. Kayserispor'la berabere kaldı. Mirza Şeker yazdı

Mirza Şeker- Yeniçağ

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Antalyaspor, sahasında Kayserispor’u ağırladı.

Nuri Şahin’in öğrencileri, 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak lige istediği gibi başlamadı.



Kayserispor ise rakibine oranla daha iyi bir başlangıç yaptı.

1 galibiyet ve 2 beraberlik aldılar.

Maça dönecek olursak, Antalyaspor önde baskıyla mücadeleye çok etkili başladı.

Kayserispor ne yapacağını şaşırdı büyük bir baskı yedi çünkü.

Ancak konuk takım üzerindeki baskıyı attı ve maça ortak olmayı başardı.



MAME THIAM SAHNEDE!

Kayserispor 35. dakikada korner kullandı ve Mame Thiam sahneye çıktı.

Takımın gol silahı Ramazan’ın ortasına güzel bir kafa vuruşu ile topu ağlara yolladı.

Lige fırtına gibi başlayan Thiam, dördüncü maçında üçüncü golünü attı.



HOLTMANN DEVAM EDEMEDİ

Antalyaspor'da Holtmann, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

Oyuncu yerini Erdoğan Yeşilyurt'a bıraktı.



ANTALYASPOR MAÇA DENGEYİ GETİRDİ

Van de Streek’in gelişine sert vurduğu şutla golü bulan Antalyaspor, 44. dakikada dengeyi getirdi.

Antalyaspor’un bu golüyle taraflar soyunma odasına 1-1’lik eşitlikle girdi.

İkinci yarı Antalyaspor'un ataklarıyla başlarken, Kayserispor'da ataklarıyla yanıt vermeyi geciktirmedi.

Diğer yarıya oranla ikinci yarı daha tempolu geçerken, Antalyaspor'un daha etkili olduğunu gördük.

Kayserispor kalecisi Bilal Bayazit'e de ayrı bir parantez açmak lazım. Kurtardığı toplarla takımını ayakta tutan isimlerin başında geldi.



KAZANAN ÇIKMADI

Antalyaspor ile Kayserispor yenişemedi ve 1-1 berabere kaldı.

İki takım 1'er puanı paylaşırken, Kayserispor puanını 6'ya çıkardı. Çağdaş Atan'ın ekibinin namağlup serisi devam ediyor.

Antalyaspor ise 4 maçta 3 puana yükseldi. Ancak galibiyet alamadılar. Galibiyet hasreti sürüyor.

Milli aradan sonra Antalyaspor Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bakalım o maçta 3 puan gelecek mi?

Kayserispor ise Gaziantep FK'yi ağırlayacak.