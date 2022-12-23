24 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne 2-0 yenilen Fraport TAV Antalyaspor'da basın toplantısına Nuri Şahin çıkmadı.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 23:31
Takip Et

Antalyaspor teknik direktörü Nuri Şahin toplantıya çıkmadı

Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
+
Aa
-

Maç sonrası basın toplantısını teknik sorumlusu Alfons Groenendijk yaptı.

Hollandalı teknik adam, "Bizim için hayal kırıklığına yol açan bir sonuç. Mücadeleye puanlar için başlamıştık. Ortada bir maçtı. Ancak zemin çok kötüydü. İlk golü atanın avantaj sağlayacağı bir maçtı, öyle de oldu. Taç atışından sonra gelen gol var. Bizi mağlubiyete düşüren. Oyuncularımıza rakibin bu tarz gol attığını göstermemize rağmen bu şekilde gol yemek çok üzücü." değerlendirmesinde bulundu.

Groenendijk, sakat ve cezalı oyuncuların kendilerini zora soktuğunu ifade etti.

Gelecek hafta Medipol Başakşehir maçının kolay olmayacağını dile getiren Groenendijk, "Daha önce rakibimizi deplasmanda yendik. Başakşehir deplasmanına yine galibiyet için gideceğiz." dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekli maaşlarına yüzde kaç zam geliyor? Şimdi gözler emekli maaşlarında
1
﻿Emekli maaşlarına yüzde kaç zam geliyor? Şimdi gözler emekli maaşlarında
﻿Emekli maaşlarına yüzde kaç zam geliyor? Şimdi gözler emekli maaşlarında
﻿Nusret'in başı FIFA ile dertte. Soruşturma açılacak
2
﻿Nusret'in başı FIFA ile dertte. Soruşturma açılacak
﻿Nusret'in başı FIFA ile dertte. Soruşturma açılacak
﻿Benzine zam
3
﻿Benzine zam
﻿Benzine zam
﻿Meteoroloji gün vererek uyardı: 22 kent beyaz örtüye teslim olacak
4
﻿Meteoroloji gün vererek uyardı: 22 kent beyaz örtüye teslim olacak
﻿Meteoroloji gün vererek uyardı: 22 kent beyaz örtüye teslim olacak
﻿tv100 yayınında ‘asgari ücret’ tartışması. Yüzde 70'lik kesimin ‘fazla’ maaş aldığını iddia edince stüdyo karıştı
5
﻿tv100 yayınında ‘asgari ücret’ tartışması. Yüzde 70'lik kesimin ‘fazla’ maaş aldığını iddia edince stüdyo karıştı
﻿tv100 yayınında ‘asgari ücret’ tartışması. Yüzde 70'lik kesimin ‘fazla’ maaş aldığını iddia edince stüdyo karıştı
﻿Bankalar müşterilerini arayıp ahlak dışı istekte bulunuyor
6
﻿Bankalar müşterilerini arayıp ahlak dışı istekte bulunuyor
﻿Bankalar müşterilerini arayıp ahlak dışı istekte bulunuyor
﻿İstanbul'da ambulansa yol vermeyen trafik magandasına ceza yağdı
7
﻿İstanbul'da ambulansa yol vermeyen trafik magandasına ceza yağdı
﻿İstanbul'da ambulansa yol vermeyen trafik magandasına ceza yağdı
﻿Muğla'da çöp ev
﻿Muğla'da çöp ev
﻿Muğla'da çöp ev
﻿KKTC, pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek
﻿KKTC, pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek
﻿KKTC, pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek
﻿Hakkari'de 1 kilo 183 gram eroin yutan 2 şüpheli tutuklandı
﻿Hakkari'de 1 kilo 183 gram eroin yutan 2 şüpheli tutuklandı
﻿Hakkari'de 1 kilo 183 gram eroin yutan 2 şüpheli tutuklandı
﻿ABD'de kar fırtınası nedeniyle kıyı bölgeleri sular altında kaldı
﻿ABD'de kar fırtınası nedeniyle kıyı bölgeleri sular altında kaldı
﻿ABD'de kar fırtınası nedeniyle kıyı bölgeleri sular altında kaldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.