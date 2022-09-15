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  • Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynayıp oynayamacağını Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı

Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynayıp oynayamacağını Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı

Ya Türksündür, ya değil!

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 12:23
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Mesut Özil ve Yusuf Demir arasındaki fark ne? Nuri Şahin haksız mı

Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynayıp oynayamacağını Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı
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GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Yeni bir tartışma başladı. "Galatasaray'ın Avusturya'dan transfer ettiği Yusuf Demir neden Türk vatandaşı statüsünde oynamıyor?" diye. Galatasaraylılara göre oynamalıymış! Hatta Şenol Güneş'i suçladılar; "Neden zamanında milli takımı almadı" sözleriyle.
Şenol Güneş de neyse ki fazla bekletmedi merak edenleri. Hemen açıklama yaptı:
"O zaman 16-17 yaşındaydı, zaten Avusturya Ümit Milli Takımı'nda oynuyordu. Avusturya'yı seçmişti. O dönem oraya gidip Mert Müldür'ü aldım, Yusuf'u neden almayayım ama o tercihini yapmıştı."
Yani Avusturyalı olmayı seçmişti. Tıpkı Mesut Özil'in Alman Milli Takımı'nı seçtiği gibi.
Ama nasıl olduysa Mesut Özil gözden düştükten sonra kendisini Türkiye'ye atarak Türk statüsünde oynamayı başardı. Peki Yusuf'la arasındaki fark ne? Yusuf da Türk vatandaşı statüsünde oynayabilecek mi?
Bilmiyorum.
Bildiğim bir şey var; Mesut'un Türk statüsünde oynamasına karşıydım, şimdi Yusuf'a da karşıyım.
Kişisel değil bu karşı olmam.
Cevabı şu anda Antalyaspor'u çalıştıran, futbol oynadığı dönem Dortmund, Feyenoord, Real Madrid, Liverpool gibi devlerde forma giyen Nuri Şahin'in sözlerinde aslında.
Nuri Şahin, genç bir yıldızken Dortmund'da Alman Milli Takımı'nda oynama teklifini defalarca kez reddetmiş, Ay Yıldızlı formayı gururla giymişti.
Neden bunu yaptığını soranlara da aynen şu cevabı vermişti:
"Almanya'yı seçen arkadaşlarımıza saygı duyuyorum ancak benim için milli takım tercih yapabileceğiniz bir yer değil. Ya Türksündür ya değilsindir."
Evet; işte sözün özü budur.
Sakın şimdi "Mesut Türk Milli Takımı'nı seçseydi Real Madrid'de, Arsenal'de forma giyemezdi" saçmalığına girmeyin yine.
Nuri Şahin nasıl oynadı?
Hakan Çalhanoğlu nasıl oynadı Milan'da, şimdi oynuyor İnter'de?
Arda Turan nasıl gitti Atletico Madrid'e, Barcelona'ya?
Daha örnekleri çoğaltabilirim.
Dediğim gibi bir seçim meselesi bu.
Türk olarak doğarsın ama sonra Almanım, Avusturyalıyım dersen, o ülkenin milli takımına hizmet edersen bu senin tercihindir. Türkiye'ye transfer olunca aklına Türklüğünün gelmesine ne denir?
Nuri Şahin'in sözleri bu açıdan bir kez daha okunmalıdır:
"Almanya'yı seçen arkadaşlarımıza saygı duyuyorum ancak benim için milli takım tercih yapabileceğiniz bir yer değil. Ya Türksündür ya değilsindir." 

 

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