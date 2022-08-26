Erol Bulut, antrenör lisansını bugün alan Nuri Şahin'e nasıl ders verdi. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş, 7 gollü nefes kesen maçı yazdı

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin ise kaleciden ileriye bir hat çektiğinizde; kaleci Boffin, önündeki Kudriashov, orta sahanın ortasında Fernando, en uçta da Wright'a dayalı kilit taktiğinde etraflarındaki diğer oyuncuların pas trafiğine güveniyordu; her zaman olduğu gibi.

Gaziantep ilk dakikalarda istediğini yaptı da. Zaten golü de böyle buldu. Yapılan baskıda kaleciyi ve savunmayı hataya zorladı. Boffin'in hatalı pasında top Markovic'in önünde kaldı. Markovic'in nefis pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Figueriedo güzel bir vuruşla takımını 29. dakikada 1-0 öne geçirdi.

Belki maç bir süre böyle gitseydi hedefine de ulaşabilirdi Bulut. Ama Antalyaspor'un pas trafiğini bir an unutunca bir dakika sonra golü yedi. Fredy'nin güzel pasına ceza alanı içinde asla ihmal edilmemesi gereken Wright topla buluştu ve golü attı: 1-1.

Antalyaspor 40. dakikada ilk golün benzeriyle öne geçti. Yine pası veren Fredy'di, topla buluşup, teknik bir vuruşla golü atan da Wright. Yardımcı hakem burada ofsayt bayrağı kaldırdı ama neyse ki VAR'daki Özgüç Türkalp pozisyonu atlamadı da bir skandal gol iptalinin önüne geçti.

Yalnız ilk yarının uzatma anlarındaki bir pozisyona değinmeden geçemeyeceğim. Fernando sol kanattan korneri kullandı, Luiz Adriano ceza alanında kafayla topu ağlara yolladı. Ama Suat Arslanboğa golü faul diye geçersiz saydı. Adriano'nun rakibini ittiğini gerekçe gösterdi. Bilemiyorum; doğru karar mıydı bu? Bu tip pozisyonlar örneğin İngiltere'de o kadar çok oluyor ki. Ne oldu da Gaziantepli arkadaş yere serildi?

Erol Bulut sabit fikirli bir hoca değil. Oyun içinde sistem değiştirebiliyor. Yine öyle yaptı. İkinci yarıya 3 oyuncu birden değiştirerek başladı. Bu kez topu Antalyaspor'a bırakıp, uçta baskı yapan ve şok gol orayan Gaziantep FK yoktu sahda. Bu kez Antalyaspor'a kendi oyununu kabul ettirmek isteyen bir Gaziantep FK vardı.

Bu değişiklik sanırım Nuri Şahin'in Antalyaspor'unun da kafasını karıştırdı. Ne olduğunu anlayamadan Figueriedo'nun "Bir golcü gol vuruşunu nasıl yapar" diye ders gösterircesine ceza sahasının içinde çaprazda topa öyle bir vurdu ki; Boffin ne yapsa nafileydi. 54. dakikada durum 2-2 oldu.

Antalyaspor şaşkındı, Nuri Şahin de dondu kaldı kenarda. 58. dakikada bu kez ikinci yarıda giren Sagal sert ortaladı, savunmadan seken topa yine ikinci yarıda giren Pekhart dokundu ve ağları havalandırdı. İlk yarıda Antalyaspor'un golünü ofsayt diye iptal etmeye kalkan yardımcı hakem yine bayrak kaldırmaz mı? VAR girdi yine devreye. VAR olmasaydı iki güzel gol güme gitmiş olacaktı.

Antalyaspor yenik duruma düşünce cümbür cemaat ileri çıktı. 57. dakikaydı. Bir duran top organizasyonunda ceza alanına yapılan ortayı Gaziantep savunması kesti. Sagal devreye girdi. Orta saha çizgisi üzerinden kaleciye gidene kadar karşısında kimse yoktu. Kalecinin üzerinden de topu aşırdı: 4-2.

Nuri Şahin, 4. golü de yiyince takımı kıpırdandı. Bu kez o 3 oyuncu birden değiştirdi. Artık Antalyaspor yükleniyor, Gaziantep savunmaya çekilmiş, kontratak arıyordu. Ama defans bu kadar boş bırakılır mı? Bırakırsan affetmiyorlar işte. 74. dakikada Kudriashov'un hatasından topu alınca rakip yarı alanda bomboş durumda kalan Figueriedo topu sürdü ve ceza alanına girken kalecinin yanından maçın skorunu ilan eden golü attı: 5-2.

Nuri Şahin, bu maça kadar sahaya futbolcu lisansıyla çıkıyordu. Bugün antrenör olarak TFF A lisansını aldı. İlk kez antrenör olarak çıktı sahaya. Ve ilk maçında teknik adamlığının belki de en büyük derslerinden birini gördü. Futbolda gol atmak iyi güzel de. Kendine bu kadar güvenip de savunmanı bom boş bırakırsan böyle 5'lik yaparlar işte adamı.

Daha tecrübeli olan Erol Bulut'u da yaptığı sihirli dokunuşlar nedeniyle kutlarız. Resmen maçı çeviren adamdı. Bir teknik direktör ancak bu kadar etkili olabilir sonuca. Zaten başarısının karşılığı puan cetvelinde görünmüyor mu? İsterseniz bakın, zirvede kimin adı yazıyor.