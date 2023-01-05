Nuri Şahin dünya basınında

Spor Toto Süper Lig'de son dönemde yaşanan hakem ve VAR tartışmalarının ardından kulüpler arasında ortam gerildi.

Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin'in, 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçının hemen ardından yaptığı sportmence davranışları, futbolseverlerin takdir topladı.



OYUNCULARINI ENGELLEDİ

Kırmızı-beyazlı oyuncular, uzatma dakikalarında buldukları ve ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gollerinin ardından itiraz etmek için hakem Kadir Sağlam ve yardımcılarına doğru hareketlendi. 34 yaşındaki teknik adam, talebelerini engelleyip soyunma odasına gitmeleri yönünde direktif verdi. Bu esnada Kadir Sağlam, teknik sorumlu Alfons Groenendijk'e kırmızı kart gösterdi.

NURİ ŞAHİN DÜNYAYA ÖRNEK OLDU

Nuri Şahin'in yaptığı bu sportmence davranış, Dünya basınında geniş yer buldu. İngiltere'de The Mirror Gazetesi, bu konuyu haber yaptı.

Haberde; Eski Liverpool orta saha oyuncusu ve şu anki Antalyaspor teknik direktörü Nuri Şahin, Fenerbahçe'ye karşı tartışmalı bir Süper Lig yenilgisinin ardından hakem Kadir Sağlam'ı kendi oyuncularından korumak için koştu.

Antalyaspor karşılaşmada ofsayt kararı nedeniyle geç gelen eşitlik golünü tartışmalı bir şekilde iptal etti. Forvet Haji Wright, Şahin'in takımına ilk yarıda bir üstünlük sağladı, ancak devrenin ardından Chelsea'nin eski forvet oyuncusu Michy Batshuayi, ikincisi penaltı noktasından gelen duble ile Fenerbahçe'ye puan kazandırdı.

Maçın sonunda kızgın Antalyasporlu oyuncular, performansından memnun olmadıkları ve maç boyunca alınan kararlardan dolayı en azından berabere kaldıkları için haksız yere reddedildiklerine inandıkları için hakem Sağlam'ın karşısına koştular.

Bu, Şahin'in hakeme koşarak kendi oyuncuları ile hakemlik yapan takım arasında bir engel oluşturmasına ve durumu sakinleştirmeye çalışmasına neden oldu.

Ekim 2021'de kulübe patron olarak atanan eski orta saha oyuncusu, kramponlarını asma kararı aldı.

Türkiye'den gelen haberler, Antalyaspor'un maçın ardından saha içi görevliler ile VAR stüdyosundakiler arasındaki diyalogların kayıtlarını, maçın gidişatını bozan duyguları nedeniyle talep etmesi nedeniyle, hakem Sağlam ve hakem ekibine yönelik öfkesinin nasıl devam ettiğini gösteriyor. Oyun sırasında haksızlığa uğradılar.

"Gecenin karanlığı" başlıklı resmi, Sağlam'ı "acemi" olarak nitelendirdikleri ve aynı zamanda hakemle önceki şikayetlerini de dile getirdikleri güçlü bir açıklama yayınladılar.

''Türk futbolunda dün Sivas ve Gaziantep, bugün Antalya, yarın karanlık bir gecenin yaşanacağı bir başka şehir.

Biz Kadir Sağlam'ı daha önceden tanıyorduk.

Hatırlatalım:

Bu sezon 5. haftada oynadığımız Kasımpaşa maçında Larsson'un yüzüne atılan tekmeye kırmızı kart çıkartmayan da auta giden pozisyonda penaltı uyduran da bu maçtan sonra 4 hafta ceza alan da işte bu geceki hakem Kadir Sağlam'ın ta kendisiydi.

Acemi hakem istemiyoruz dedik.

Bugünkü maçta 1-0 öndeyken Bünyamin ile atağa çıkarken faulle durdurulmasına rağmen Fenerbahçe'nin ilk golüne adeta asist yapan, penaltıyı arayan, ofsaytı uyduran da aynı hakem.

VAR kayıtlarında ofsaytımsı bir konuşma var mı merak ediyoruz.

Açıklanmasını talep ediyoruz, TFF'nin şeffaflık anlayışının bunu gerektirdiğine inanıyoruz.

Ortada bir hak varsa helal etmediğimizin bilinmesini isteriz.

Anadolu kulüplerini şampiyonluk yarışına meze eden düzene karşıyız. Adaleti sadece camiamız için değil, tüm Anadolu kulüpleri adına istiyoruz.'' ifadeleri yer aldı.