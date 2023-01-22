Antalyaspor'dan flaş Haji Wright açıklaması: Çok söylenti duyuyoruz

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından konuştu.

"BİZİM İÇİN SAVAŞMAYA MECBUR"

Hollandalı futbol adamı, transferde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Haji Wright için gelen soruya, "Bu sezon attığımız gollerin yüzde 50'sini kendisine yazabiliriz.

Takımın çok önemli bir parçası. Gitmesi halinde yeni santrfor almak durumundayız. Çok söylenti duyuyoruz ama henüz resmi bir açıklama yok.

Resmi açıklama olana kadar Haji Wright, Antalyaspor futbolcusudur ve bizim için savaşmaya mecburdur."



"KAZANMAK İÇİN İNANMAK GEREKİYOR"

Geçen sezondan farklı bir kadroya sahip olduklarını aktaran Groenendijk, "Geçen sene art arda aldığımız birkaç galibiyet bize o muhteşem serinin kapılarını açtı.

Futbolda bazı detaylar vardır. Bunları maalesef skora yansıtamadık.

Kadro değişti. Geçen sene ile kıyaslamayı doğru bulmuyorum. Haftalardır futbolcularımıza bir galibiyetin birçok şeyi değiştireceğini söylüyoruz. Ancak bu galibiyet maalesef gelmiyor.

Kazanmak için inanmak gerekiyor. Biz de inanmaya devam ediyoruz."