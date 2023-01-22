22 Ocak 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Antalyaspor'dan flaş Haji Wright açıklaması: Çok söylenti duyuyoruz

Antalyaspor'dan flaş Haji Wright açıklaması: Çok söylenti duyuyoruz

Antalyaspor teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, Haji Wright ve maç hakkında konuştu.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 00:36
Takip Et

Antalyaspor teknik sorumlusu Gronendjik'den flaş sözler

Antalyaspor'dan flaş Haji Wright açıklaması: Çok söylenti duyuyoruz
+
Aa
-

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından konuştu.

"BİZİM İÇİN SAVAŞMAYA MECBUR"

Hollandalı futbol adamı, transferde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Haji Wright için gelen soruya, "Bu sezon attığımız gollerin yüzde 50'sini kendisine yazabiliriz.

Takımın çok önemli bir parçası. Gitmesi halinde yeni santrfor almak durumundayız. Çok söylenti duyuyoruz ama henüz resmi bir açıklama yok.

Resmi açıklama olana kadar Haji Wright, Antalyaspor futbolcusudur ve bizim için savaşmaya mecburdur." 
 

"KAZANMAK İÇİN İNANMAK GEREKİYOR"

Geçen sezondan farklı bir kadroya sahip olduklarını aktaran Groenendijk, "Geçen sene art arda aldığımız birkaç galibiyet bize o muhteşem serinin kapılarını açtı.

Futbolda bazı detaylar vardır. Bunları maalesef skora yansıtamadık.

Kadro değişti. Geçen sene ile kıyaslamayı doğru bulmuyorum. Haftalardır futbolcularımıza bir galibiyetin birçok şeyi değiştireceğini söylüyoruz. Ancak bu galibiyet maalesef gelmiyor.

Kazanmak için inanmak gerekiyor. Biz de inanmaya devam ediyoruz." 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
1
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
﻿Tak tak: Kim O? Kar ve soğuk hava. Vatandaş Doğalgaz ve elektrik faturaları ile yanacak işi tıkırında olan yandaşlar ise karın keyfini çıkartacak
2
﻿Tak tak: Kim O? Kar ve soğuk hava. Vatandaş Doğalgaz ve elektrik faturaları ile yanacak işi tıkırında olan yandaşlar ise karın keyfini çıkartacak
﻿Tak tak: Kim O? Kar ve soğuk hava. Vatandaş Doğalgaz ve elektrik faturaları ile yanacak işi tıkırında olan yandaşlar ise karın keyfini çıkartacak
﻿Kripto paranın dev şirketi iflas etti
3
﻿Kripto paranın dev şirketi iflas etti
﻿Kripto paranın dev şirketi iflas etti
﻿Başka çocukları da istismar etmiş. Tarikat vakfındaki istismar skandalı büyüyor
4
﻿Başka çocukları da istismar etmiş. Tarikat vakfındaki istismar skandalı büyüyor
﻿Başka çocukları da istismar etmiş. Tarikat vakfındaki istismar skandalı büyüyor
﻿Jesus'un Fenerbahçe'den ne zaman ayrılacağını açıkladı. Şerafettin Tilki Fenerbahçe'nin içinde neler olduğunu yazdı
5
﻿Jesus'un Fenerbahçe'den ne zaman ayrılacağını açıkladı. Şerafettin Tilki Fenerbahçe'nin içinde neler olduğunu yazdı
﻿Jesus'un Fenerbahçe'den ne zaman ayrılacağını açıkladı. Şerafettin Tilki Fenerbahçe'nin içinde neler olduğunu yazdı
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
6
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
﻿Cemal Enginyurt da Hakan Ural olayına müdahil oldu. 40 kişinin söyleyemediğini bir tweetle söyledi
7
﻿Cemal Enginyurt da Hakan Ural olayına müdahil oldu. 40 kişinin söyleyemediğini bir tweetle söyledi
﻿Cemal Enginyurt da Hakan Ural olayına müdahil oldu. 40 kişinin söyleyemediğini bir tweetle söyledi
﻿Alkollü sürücü iki araca çarptı
﻿Alkollü sürücü iki araca çarptı
﻿Alkollü sürücü iki araca çarptı
﻿Moskova'da S-300 sistemleri ile tatbikat
﻿Moskova'da S-300 sistemleri ile tatbikat
﻿Moskova'da S-300 sistemleri ile tatbikat
﻿Silahlı saldırıya uğrayan arkadaşını kucağında taşıdı
﻿Silahlı saldırıya uğrayan arkadaşını kucağında taşıdı
﻿Silahlı saldırıya uğrayan arkadaşını kucağında taşıdı
﻿Ay’a ayak basan astronot 93 yaşında dördüncü kez evlendi
﻿Ay’a ayak basan astronot 93 yaşında dördüncü kez evlendi
﻿Ay’a ayak basan astronot 93 yaşında dördüncü kez evlendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.