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Alfons Groenendijk: 6 haftadan sonra kazanmak önemliydi

Antalyaspor'da Alfons Groenendijk, 3-2 kazanılan HangiKredi Ümraniyespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 22:07
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Antalyaspor'da Alfons Groenendijk'den açıklamalar

Alfons Groenendijk: 6 haftadan sonra kazanmak önemliydi
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Groenendijk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, üzerlerinde bir kaç haftadır galibiyet alamamanın baskısı olduğunu söyledi.

Bu nedenle takımın da stres altında olduğunu gözlemlediklerini ifade eden Groenendijk, oyuncu grubunun hafta içi sıkı çalıştığını kaydetti.

Sosyal medyada kriz ortamı varmış gibi gösterilmeye çalışıldığını anlatan Groenendijk, "Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında da iyi oynamıştık ancak sonuca dönüştüremiyorduk. 6 haftadan sonra kazanmak önemliydi ve güzel oldu. Uzatma dakikalarında gelen bu gol bir kat daha fazla sevincimizi arttırdı. Üzerimizdeki baskı bu 3 puanla azaldı. Henüz bitmiş değil. Hala sıkıntılı bölgedeyiz." dedi.

Karşılaşma içerisinde yedikleri gollerin kendi hatalarından geldiğine işaret eden Groenendijk, "Bu hatalara çalışacağız. Herkesi tebrik ediyorum. Çok mutluyum. Önemli olan 3 puandı. Amacımıza ulaştık. Bu galibiyetin üzerine bir kaç galibiyet daha ekleyip bu sıkıntılı durumdan çıkmayı hedefliyoruz. Trabzonspor ve Gaziantep maçlarından alacağımız puanlarla sıkıntılı süreci aşmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

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