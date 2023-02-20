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Nuri Şahin de şaştı bu işe: Antalyaspor'da 18 futbolcu Beşiktaş maçında yok

Beşiktaş'la erteleme maçında 26 Şubat'ta karşılaşacak olan Antalyaspor'da 18 futbolcu forma giyemeyecek

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 17:18
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Antalyaspor'da Beşiktaş maçı öncesi kadro krizi

Nuri Şahin de şaştı bu işe: Antalyaspor'da 18 futbolcu Beşiktaş maçında yok
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Beşiktaş ile Antalyaspor arasında yapılacak olan erteleme maçı 26 Şubat'ta oynanacak.

13 Kasım'da yapılması gereken karşılaşma İstanbul'daki terör saldırısı nedeniyle 14 Şubat'a ertelenmişti. 6 Şubat depreminin ardından bu kez de 26 Şubat'a alındı.

Ancak 26 Şubat'taki maç öncesi Antalyaspor'da teknik direktör Nuri Şahin'i de zora sokan bir gelişme yaşandı. Bu maçta 18 futbolcunun forma giyemeyeceği ortaya çıktı.

Ara transferde kadroya katılan 8 futbolcu oynanması gereken tarihte kadroda bulunmadıkları için maçta yer alamayacaklar. 4 futbolcu da takımdan ayrıldı. 4 futbolcu ise sakat. 1 kart cezalısı bulunuyor. 1 futbolcu da ayrılık aşamasında.

Yeni transfer oldukları için oynamayacak olan futbolcular şunlar: 

Erdal Rakip, Helton Leite, Bálint Szabó, Doğukan Sinik, Emrecan Uzunhan, Bertuğ Yıldırım, Mark Mampassi ile Yannick Nkurunziza.

Takımdan ayrılanlar şöyle:

Hakan Özmert, Erkan Eyibil, Soner Aydoğdu ve Gökdeniz Bayrakdar.

Internacional ile transfer görüşmelerinde bulunan Luiz Adriano’nun da maça kadar takımdan ayrılması bekleniyor.

Kırmızı beyazlı takımda Haji Wright, Fedor Kudriashov, Shoya Nakajima, Ufuk Akyol da sakat. Sam Larsson ise cezalı.

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