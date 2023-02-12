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Antalyasporlu Luiz Adriano Brezilya'ya dönmek istiyor

Antalyaspor'un golcüsü Luiz Adriano'nun, ülkesine geri dönmek istediği ortaya çıktı. Brezilyalı futbolcunun, sezon sonunda Internacional’e transfer olmak istediği ülke basınında yazıldı.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 12:49
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Luiz Adriano Brezilya'ya dönmek istiyor

Antalyasporlu Luiz Adriano Brezilya'ya dönmek istiyor
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Türkiye'yi derinden sarsan deprem futbolu da vurdu. Birçok kulüp depremden etkilenirken özellikle yabancı futbolcularda da büyük endişe hakim. 
Son olarak Antalyaspor'un golcüsü Luiz Adriano'nun, ülkesine geri dönmek istediği öğrenildi.
Brezilya basını Adriano'nunsezon sonunda Internacional’e imza atmak istediğini açıkladı. Yıldız futbolcunun bu kararında depremin de etkisi olduğu vurgulandı.

HOCASI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijk, Galatasaray maçı sonrası bazı oyuncular tepki göstermiş ve özellikle Adriano’yu hedef almıştı. Geçen hafta kırmızı kart gören Fernando Martins ile bu hafta kırmızı kart gören Luiz Adriano'ya tepki gösteren Groenendijk, "Bu kadar tecrübeli oyuncularımız var, bu kadar basit kırmızı kartlar yakışmıyor. Zaten sakatlık sorunumuz var, kırmızı kartlar da işi daha zorlaştırıyor. Bu kadar tecrübeli oyunculara 'Kırmızı kart görme' demek bana mantıklı gelmiyor. Haftaya forvette oynatacak oyuncumuz kalmadı." açıklamasında bulunmuştu..

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