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Nuri Şahin çıkmadı. Antalyaspor cephesinden flaş açıklama

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, Beşiktaş maçından sonra da basın toplantısına katılmadı. Yerine teknik sorumlu Alfons Groenendijk konuştu.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 22:16
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Antalyaspor'da Groenendijk konuştu

Nuri Şahin çıkmadı. Antalyaspor cephesinden flaş açıklama
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Antalyaspor'da Beşiktaş maçının ardındran basın toplantısına teknik direktör Nuri Şahin'in yerine önceki maçlarda da olduğu gibi yine teknik sorumlu Alfons Groenendijk çıktı.

Vodafone Park'ta oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Groenendijk, "Futbol anlamında üst düzey bir oyun izletemedik. Savaştık ve mücadele ettik. Kadro oluşturmak bile zordu. Defans olarak sağlam bir duruş sergiledik. Bu şekilde bir puanı kazandık. Oldukça kısıtlı bir kadroyla çıktık. Genç kalecimiz bu zorlu atmosferde son dakikada penaltı kurtararak bize bir puanı kazandırdı. Onu da tebrik ediyorum. Bu zorlu atmosferden bir puan kazanımdır." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş taraftarının Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle maçın 4. dakikasında yaptıkları organizasyondan da bahseden Hollandalı teknik adam, "Beşiktaş taraftarını tebrik ediyorum. Yapılan organizasyon etkileyiciydi. Bu, yüreğimize su serpiyor. Futbol da hayat gibi devam ediyor. Üstesinden gelmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Alfons Groenendijk, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileğinde bulundu.

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