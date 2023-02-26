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Şenol Güneş'ten Antalya maçı sonrası flaş açıklama

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor maçından sonra konuştu.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 21:56
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Şenol Güneş'ten Ghezzal açıklaması

Şenol Güneş'ten Antalya maçı sonrası flaş açıklama
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Güneş, şunları söyledi:

"Kazanmamız gereken bir maçtı. Taraftar sahayı doldurdu. Üzüntülerimizi paylaştığımız. Oynayacağımız oyunla, en azından dikkat dağıtacağımız, sonuç alacağımız bir maçtı. Rakip kapanan bir takımdı, hızlı tempolu oynayamayınca rakibin defansını aşamadık.

Özetle ilk yarıda karşılıklı pozisyonu olmayan bir maçtı. İkinci yarı daha baskılı oynadık. Telaşımız ve oyun yapımız kazanmaya yeterli olmadı. Üzüntü verici bir maç. Rakibin oyun tarzı onlara göre doğruydu. Daha fazla pozisyon üretmemiz gerekiyordu.

Rachid Ghezzal'ın ısınırken kasığında sıkıntı oldu. Hepimiz üzüldük. Başlangıç olarak son anda Dele Alli'yi koyduk ama verim alamadık. Birçok oyuncudan verim alamadık. Takım olarak iki puan kaybettik."

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