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Alfons Groenendijk: Komedi filmi gibi

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Antalyaspor Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Teknik sorumlu Alfons Groenendijk maç sonu yaptığı açıklamada özellikle yenilen gollere dikkati çekti.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 23:14
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Antalyaspor teknik sorumlusu Alfons Groenendijk'ten maç sonu flaş açıklamalar

Alfons Groenendijk: Komedi filmi gibi
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Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Groenendijk, İstanbul'a Galibiyet için geldiklerini ancak üzgün ayrılacaklarını söyledi.

Groenendijk, "Kendi kendimize attırdığımız 3 golle yenildik. Komedi filmi gibi. Çok komik, hatta trajikomik goller yedik. Kabul edilemez, tolere edilemez gollerdi. Bu nedenle takımıma sinirliyim. Bu mağlubiyeti unutup, yola devam etmemiz gerekiyor.

Cuma günü Kayserispor ile sahamızda maçımız var. Burada yenilgiyi hak ettik. Sahada kazanmak için mücadele eden oyuncu grubuna ihtiyacım var. En azından maç kaybettirmeyecek oyuncu grubuna ihtiyacım var. Futbol kazanma odaklı bir spordur. Sahada kazanmadıkça bu durumdan kurtulmamız zor görünüyor." ifadelerini kullandı.

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