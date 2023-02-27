Beşiktaş'a geçit vermedi. Kim bu Ataberk Dadakdeniz

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynadığı ve golsüz berabere kaldığı maçın yıldızı Antalyaspor kalecisi Ataberk Dadakdeniz oldu.

23 yaşındaki kaleci ilk kez Süper Lig'de bir maça çıktı ve adeta panter kesildi. Ataberk, uzatma dakikalarında Cenk'in kullandığı penaltı atışında da gole izin vermedi.

ATABERK DADAKDENİZ KİMDİR?

Peki kim bu Ataberk Dadakdeniz, şimdiye kadar neredeydi? İşte Ataberk'in bilinmeyenleri:

- Futbola 12 yaşında futbola Bursa Güvenspor'da başladı.

- 2012 yılında Bursaspor altyapısına transfer oldu. Alt yaş gruplarındaki performansı sonrası Yeşil Beyazlı ekipte 17 yaşında profesyonel oldu. A takım formasıyla 28 resmi maça çıktı.

- Bursaspor'la sözleşmesinin sona ermesinin ardından yetiştirme bedeli nedeniyle bir süre kulüpsüz kaldı.

- Eylül 2021'de Antalyaspor'a transfer oldu. O dönem Galatasaray'ın da transfer listesinde olduğu iddia edilmişti.

- Ancak Antalyaspor'da istediği şansı bulamadı. Beşiktaş maçına kadar sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta görev yapmıştı.

- Antalyaspor'la Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.