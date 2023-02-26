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İlk yarı bitti stat inliyor: Hükümet istifa

Beşiktaş-Antalyaspor mücadelesinde devre arasında ortalık karıştı.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 20:14
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Beşiktaş taraftarından ''Hükümet istifa'' sesleri. İlk yarı bitti stat inliyor

İlk yarı bitti stat inliyor: Hükümet istifa
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Beşiktaş, Süper Lig erteleme maçında Antalyaspor ile karşılaşıyor.

Maçın ilk yarısının sona ermesiyle Vodafone Park, ''Hükümet istifa'' sesleri ile inledi.

Taraftar, ''Hükümet istifa'' tezahüratında bulundu.

Ardından tribünden ''Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu istifa ulan'' sesleri yükseldi

OLAY ÇIKTI
Yapılan tezahüratlara karşı çıkan bir taraftar ile tezahüratta bulunan taraftarlar arasında kavga çıktı.

Tezahürata karşı çıkan taraftar, güvenlik güçleri tarafından güçlükle dışarı çıkartıldı. 

Bu olay sonrası taraftar 'Hükümet istifa' tezahüratını arttırdı.

 

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