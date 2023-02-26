İlk yarı bitti stat inliyor: Hükümet istifa

Beşiktaş, Süper Lig erteleme maçında Antalyaspor ile karşılaşıyor.

Maçın ilk yarısının sona ermesiyle Vodafone Park, ''Hükümet istifa'' sesleri ile inledi.

Taraftar, ''Hükümet istifa'' tezahüratında bulundu.

Ardından tribünden ''Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu istifa ulan'' sesleri yükseldi

OLAY ÇIKTI

Yapılan tezahüratlara karşı çıkan bir taraftar ile tezahüratta bulunan taraftarlar arasında kavga çıktı.

Tezahürata karşı çıkan taraftar, güvenlik güçleri tarafından güçlükle dışarı çıkartıldı.

Bu olay sonrası taraftar 'Hükümet istifa' tezahüratını arttırdı.