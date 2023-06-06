Antonio Banderas Kerem Bürsin'i unutmadı

Dünyaca ünlü aktör Antonio Banderas, Kerem Bürsin'in yaş gününü unutmadı ve sosyal medya sayfasından kutladı.

Antonio Banderas Kerem Bürsin'i unutmadı

"Desperado" filmiyle hafızalara kazınan İspanyol oyuncu Antonio Banderas, yakın dostluk kurduğu Kerem Bürsin’in 36'ncı yaş gününü unutmadı. 62 yaşındaki dünyaca ünlü aktör, sosyal medya hesabından Bürsin ile ilgili paylaşım yaptı.

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Banderas, “Mutlu yaşlar amigo” mesajını yazdı ve İspanya seyahatinde Kerem Bürsin’le çektirdiği pozu paylaştı.

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Banderas'ın Instagram paylaşımına kayıtsız kalmayan Bürsin de aynı paylaşımın üzerine İspanyolca teşekkür mesajı yazarak yayınladı. Banderas, Bürsin'in teşekkür gönderisini de hikaye olarak paylaştı.

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