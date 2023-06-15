‘Ya Çok Seversen’ dizisinden ilk fotoğraflar geldi

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerinde yer aldığı ‘Ya Çok Seversen’ dizisinden ilk fotoğraflar yayınlandı.

‘Ya Çok Seversen’ dizisinden ilk fotoğraflar geldi

Kanal D’nin, yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu Kübra Sülün’ün yazdığı, Ali Bilgin’in ise yönetmen koltuğunda oturduğu dizisinin ismi belli oldu. Geçtiğimiz günlerde çekimleri başlayan ‘Ya Çok Seversen’ dizisinin setinden ilk kareler yayınlandı.

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Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerinde yer aldığı dizinin kadrosunda Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebuzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi başarılı isimler de yer alıyor.

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‘Ya Çok Seversen’, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve kendi ayakları üstünde durarak yurtdışında yaşayan, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla’nın yollarının kesişme hikayesini konu alıyor.

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‘Ya Çok Seversen’ çok yakında Kanal D’de…


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