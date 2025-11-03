Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Ünlü çalıştırıcı, açıklamalarında Süper Lig devi Galatasaray'a da vurgu yaptı.

İşte Antonio Conte'nin açıklamalarından öne çıkanlar;

"KAZANMAK YETERLİ"

Antonio Conte, Şampiyonlar Ligi'nde kendileri adına belirleyici bir maç olup olmadığına yönelik gelen sorunun ardından kazanmak istediklerini söyledi. Conte, "Onlardan bir gol daha fazla atacağımızı hayal ediyorum. Benim için 1-0 ya da 4-3 kazanmak fark etmez, kazanmak yeterli." dedi.

"GALATASARAY'A 5 GOL ATAN TAKIMLA KARŞILAŞACAĞIZ"

Eintracht Frankfurt'un Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında Galatasaray'ı 5-1 mağlup ettiği maçı hatırlatan Conte, "Galatasaray'a karşı 5 gol atan bir takımla karşılaşacağımızı biliyoruz. Bundesliga zorlu bir lig ve Eintracht Frankfurt da ligde iyi gidiyor. Elimizdeki kartlar oynamalıyız." ifadelerini kullandı.