AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

Kaynak: Haber Merkezi
AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavlarının tarihi açıklandı. Takvime göre, bu yılki AÖF yaz okulu sınavları ağustos ayında yapılacak. Peki, AÖF yaz okulu sınavları hangi tarihte gerçekleştirilecek?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2023-2024 Bahar Dönemi final sınavlarının tamamlanmasının ardından, öğrenciler yaz okulu sınavlarına odaklandı. Yayınlanan akademik takvime göre, AÖF 2023-2024 yaz okulu sınavlarının tarihi açıklandı.

Takvime göre, AÖF yaz okulu sınavları ağustos ayında yapılacak. Öğrenciler, yaz okulu sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2023-2024 Bahar Dönemi final sınavlarının ardından, gözler yaz okulu sınavlarına çevrildi. Yayınlanan akademik takvim ile AÖF 2023-2024 yaz okulu sınavlarının tarihi belli oldu.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Fakültenin duyurusuna göre, Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü yapılacak. Yaz okulunda başarı değerlendirmesi tek sınavla yapılacak ve bu sınavın not ortalamasına katkısı %100 olacak.

Yaz okuluna, güz ve bahar dönemlerinde kayıt yenileyen veya yenilemeyen, dönem fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemi öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst veya alt dönemlerden almadıkları dersleri yaz okulunda alabilecekler.

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