Apple'ın yeni iPad'inin çıkış tarihi belli oldu. Apple analisti duyurdu

Apple’ın, katlanabilir iPad modelinin 2024 yılında piyasaya süreceği ifade ediliyor. Analist Ming-Chi Kuo, Apple’ın katlanabilir tablet konusunda hızlandığını belirtti ve iPad Fold lansmanının ne zaman gerçekleşeceğini duyurdu.

"CİHAZ 2024'TE ÇIKACAK"

Kuo’nun açıklamasına göre; Apple, iPad serisini katlanabilir bir model ve mini ile yenilemeye hazırlanıyor. Analist, katlanabilir iPad’in karbon fiber ayağa sahip olacağını açıkladı. iPad Fold için Anjie Technology ile görüşüldüğünü ve Anjie Technology’nin karbon fiber destek ayağını sağlayacağını bildirdi.

Kuo, karbon fiber malzemenin destek ayağını daha hafif ve dayanıklı hale getireceğini de sözlerine ekledi. “Anjie Technology, tamamen yeni tasarımlı katlanabilir iPad’in hak sahibi olacak. 2024’te katlanabilir iPad konusunda olumluyum, bu yeni modelin sevkiyatları artıracağını ve ürün yelpazesini iyileştireceğini umuyorum” ifadelerini kullandı.

Kuo’nun açıklamasına göre; 2023 yılında iPad sevkiyatlarında yüzde 10-15’lik bir düşüş olacak. “iPad mini yenilemesinin 2024’ün ilk çeyreğinde seri üretime başlama olasılığı daha yüksek olduğundan, önümüzdeki 9-12 ay içinde yeni iPad sürümleri olmayabilir” dedi.