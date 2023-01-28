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Iphone 15 Pro modellerine gelecek 8 özellik açıklandı

Iphone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerine gelecek 8 özellik sızdırıldı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 15:15
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Iphone 15 Pro'nun 8 özelliği belli oldu

Iphone 15 Pro modellerine gelecek 8 özellik açıklandı
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Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, yalnızca iPhone 15 Pro modellerinee gelecek 8 özellik belli oldu.

İlk sırada A17 işlemcisi yer alıyor. Bu yıl olduğu gibi Pro olmayan modeller bir önceki senenin -Apple’ın iddiasına göre hala tüm Android çiplerinden daha güçlü olan- işlemcisini kullanacak.

VERİ BAĞLANTISI

İkinci sırada yer alan özellik ise Wi-Fi 6E. iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinde yeni nesil bağlantı yöntemlerine yer verilirken iPhone 15 ve iPhone 15 Plus’ta Wi-Fi 6 yer alacak.

Apple’ın bu yıl USB Type-C bağlantı noktasına geçeceği yönünde sızıntılar giderek kuvvetleniyor. Fakat bu verilerin büyük bir kısmı yalnızca Pro modellerin bu yüksek hızlı bağlantıdan faydalanabileceğini, aynı zamanda daha hızlı şarj olacağını söylüyor.

8 GB RAM

Tasarım tarafında ise tıpkı Pro modellerine özel olan paslanmaz çelik gibi titanyum çerçeve sunulacak. Ayrıca ekran çerçevesi de küçültülecek. Ek olarak ön kamera ve sensör adasının da boyutunun küçülebileceği belirtiliyor. Yani ekran kasa oranı artırılacak. Serinin diğer modelleri ise çentikli tasarıma devam edecek.

Cihazın donanımında da bazı yükseltmeler olması bekleniyor. İlk sızıntılara göre, Pro modellerinde 8 GB RAM kullanılacak. Ayrıca Pro Max modeli 6x optik yakınlaştırma sunacak. Fakat bu kamera özelliği Pro’da yer almayacak.

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