2023’te piyasaya sürülmesi beklenen IPhone ve Ipad özellikleri belli oldu

Bu yıl içinde piyasa girecek Iphone ve Ipad modellerinin özellikleriyle ilgili detaylar duyuruldu.

Webrazzi’de yer alan bilgilere göre, listenin ilk sırasında yer alan Apple Pay Later özelliği, Apple Pay ile yapılacak olan ödemeleri 4 eşit parçaya bölebiliyor. Apple Pay Later ile gerçekleştirilecek olan tüm ödeme detayları ise Apple Cüzdan uygulaması üzerinden takip edilebilecek. Yaklaşık 7 ay önce tanıtılan Apple Pay Later özelliğinin bu yıl içinde kullanıma sunulması bekleniyor.

APPLE MUSİC KLASİK

Apple'ın klasik müzik yayını hizmeti sunan Amsterdam merkezli Primephonic'i satın aldığını 2021 yılının Ağustos ayında sizlere aktarmıştık. Geçtiğimiz yıllarda konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Apple, satın alınan Primephonic ile birlikte Apple Music için Klasik müzik odaklı ayrı bir uygulama geliştireceğini duyurmuştu.

TASARRUF HESABI

Tasarruf hesabı ile Apple Card kullanıcıları, günlük nakit biriktirebilecek ve ödüllerini Goldman Sachs'ın yüksek getirili tasarruf hesabında artırabilecekler. İlk etapta sadece ABD için kullanıma sunulacak olan özelliğin 2023 yılı içinde kullanıma sunulması bekleniyor.

YENİ NESİL CARPLAY

WWDC 2022 ile birlikte karşımıza çıkan bir diğer yenilik ise yeni nesil CarPlay oldu. Araç içindeki birden çok ekranda içerik gösterebilmesi sayesinde farklı bir deneyim sunacak olan yeni nesil CarPlay, araç verilerini kullanarak hız, yakıt seviyesini, sıcaklık ve daha birçok veriyi de kullanıcılarına aktarabilecek. Yeni tasarımlara da sahip olması beklenen CarPlay'in kullanıcıları, farklı gösterge paneli tasarımları arasından seçim yaparak sürüş deneyimini kişiselleştirebilecek. WWDC 2022'de tanıtılan yeni nesil CarPlay, bu yıl içinde kullanımda olacak.

SAFARİ BİLDİRİMLERİ

Safari, uzun yıllardır Mac modelleri için bildirim desteğine sahip. Safari'nin web bildirimleri özelliğinin iPhone ve iPad modelleri için de kullanıma sunulacağı WWDC 2022 ile birlikte duyurulmuştu. Apple tarafından aktarılan bilgilere göre iPhone ve iPad için Safari bildirimleri, 2023 yılı içinde karşımıza çıkacak.