Apple cihazlar su geçirir mi

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Akıllı telefon üreticileri son dönemde suya karşı dayanıklılığı çok fazla ön plana çıkarıyor olsa da, akıldan çıkarılmaması gereken bir konu var: su geçirmez değil, suya karşı dayanıklı.

Şu anda en iyi dayanıklılık IP68 sertifikasına sahip olan telefonlar, diğer cihazlara göre daha çok tercih edilmektedir.

HANGİ APPLE CİHAZININ SUYA NE KADAR DAYANIKLI?

IEC standardı 60529 kapsamında IP68 derecesine sahip modeller (30 dakikaya kadar maksimum 6 metre derinlik):

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

IEC standardı 60529 kapsamında IP68 derecesine sahip modeller(30 dakikaya kadar maksimum 4 metre derinlik):

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

IEC standardı 60529 kapsamında IP68 derecesine sahip modeller (30 dakikaya kadar maksimum 2 metre derinlik):

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

IEC standardı 60529 kapsamında IP67 derecesine sahip modeller (30 dakikaya kadar maksimum 1 metre derinlik):

iPhone SE (2. nesil)

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

Su geçiren iPhone garanti kapsamına girmemektedir.