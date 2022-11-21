Apple cihazlar su geçirir mi

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Akıllı telefon üreticileri son dönemde suya karşı dayanıklılığı çok fazla ön plana çıkarıyor olsa da, akıldan çıkarılmaması gereken bir konu var: su geçirmez değil, suya karşı dayanıklı.
Şu anda en iyi dayanıklılık IP68 sertifikasına sahip olan telefonlar, diğer cihazlara göre daha çok tercih edilmektedir.
HANGİ APPLE CİHAZININ SUYA NE KADAR DAYANIKLI?
IEC standardı 60529 kapsamında IP68 derecesine sahip modeller (30 dakikaya kadar maksimum 6 metre derinlik):
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
IEC standardı 60529 kapsamında IP68 derecesine sahip modeller(30 dakikaya kadar maksimum 4 metre derinlik):
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
IEC standardı 60529 kapsamında IP68 derecesine sahip modeller (30 dakikaya kadar maksimum 2 metre derinlik):
iPhone 11
iPhone XS
iPhone XS Max
IEC standardı 60529 kapsamında IP67 derecesine sahip modeller (30 dakikaya kadar maksimum 1 metre derinlik):
iPhone SE (2. nesil)
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
Su geçiren iPhone garanti kapsamına girmemektedir.
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