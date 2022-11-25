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Artık Apple Pencil satılmayacak. iPad sahipleri için kötü haber

Apple iPad kullanıcıları için uygun fiyatlı Apple Pencil üreteceğini söylemişti. Kullanıcıların yakın zamanda piyasaya sürülmesini beklediği Apple Pencil'ın satışa çıkarılması rafa kaldırıldı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 12:30
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Uygun fiyatlı Apple Pencil'ın satışı iptal edildi

Artık Apple Pencil satılmayacak. iPad sahipleri için kötü haber
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Geçtiğimiz günlerde Apple yapmış olduğu bir duyuruyla Apple Pencil'ı 50 dolarlık fiyatıyla piyasaya süreceğini açıklamıştı. Bugün ortaya çıkan bilgilere göre Apple Pencil'ın Eylül ayındaki lansmanına az bir süre kala satışı iptal edildi. ”Maker” adı verilen ürünün neden satışının iptal edildiği ile ilgili Apple tarafından net bir açıklama yapılmadı.

Bahsi edilen kalemin batarya ve basınç sensörünün bulunmadığı ifade edilmişti. Kalem, Apple’ın geliştirdiği çip sayesinde ekrandan güç alacaktı. Cihaz iPhone cihazlarda da kullanılabilecekti.

Duyuruyu Twitter'da DuanRui adlı hesap payştı. Paylaşımda Apple Pencil'ın satışının iptal edildiği şu ifadelerle duyuruldu:

Yeni Apple Pencil iPhone’u bile destekleyecekti fakat proje lansmana az bir süre kala rafa kaldırıldı. Söylentiye göre bir milyonu aşan stok sayısına ulaşılmıştı ve şimdi hepsi çöp oldu.

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