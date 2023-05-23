Apple fabrikası satışa çıktı. Artık telefon üretimi yapamayacak

iPhone'ların büyük üretim noktası olan Hindistan'daki Wistron fabrika mağazasının kâr elde edemediği için kapatılacağı ve satışa sunulacağı açıklandı. Artık Hindistan'da telefon üretimi yapılamayacak.

Apple fabrikası satışa çıktı. Artık telefon üretimi yapamayacak

Hindistan’da Apple'ın telefon üreten fabrikası Wistron, ülkedeki operasyonlarının önemli bir kısmından çekildi. Başta iPhone SE olmak üzere birçok modelin üretiminde rol alan şirket, Hindistan’da beklediği düzeyde kâr elde etmeyi başaramadı.

Foxconn ve Pegatron gibi küresel üreticilere kıyasla daha küçük yapıda olan şirket, Apple ile yüksek marjlı ürünler için pazarlık yapamadı.

Fabrika, yeni yatırımlarını ise Vietnam ve Meksika gibi ülkelerdeki temel donanım parçalarına yapacak. Bu ürünler arasında modem, kulaklık, mouse, dizüstü bilgisayar parçaları yer alacak.

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