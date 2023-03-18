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Apple haritalar yenileniyor. İşte yapılan değişiklikler

Apple Haritalar güncelleniyor. Daha dazla detay geliyor.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 16:16
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Apple haritalar yenileniyor

Apple haritalar yenileniyor. İşte yapılan değişiklikler
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Apple, Haritalar için detaylı şehir deneyimini genişletiyor.

Güncellenen harita, Boston’daki Fenway Park gibi popüler yerlerin çok daha detaylı ve özel olarak tasarlanmış üç boyutlu modellerini gösteriyor.

DETAYLI GÖRÜNÜM

Apple, güncellenen haritanın yol işaretleri, binalar, ticaret bölgeleri, arazi örtüsü, ağaçlar, toplu taşıma rotaları ve fazlası için daha zengin ayrıntılar sunduğu söylüyor. Anlaşılması zor kavşaklara yaklaşırken yol düzeyinde ön cam görünümü ve artırılmış gerçeklikle yürüme yol tarifleri de navigasyona eklenmiş.

Apple, detaylı şehir deneyimini iOS 15 ile kullanıma sundu ancak Türkiye’de yok.

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