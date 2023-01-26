Google Haritalar’da önbelleğin temizlenmesiyle ilgili kritik adımlar

Teknodestek.com’da yer alan bilgilere göre, Android veya iPhone telefonlarda dahili depolama alanında yer açmak, hem cihaz hem de uygulama performansını artırmak için Google Haritalar uygulamasının önbelleğini temizlemek gerekiyor.

ANDROİD

İlk olarak Android telefonunuzda Ayarlar uygulamasını başlatın. Ardından, ekrana gelen Ayarlar uygulaması sayfasında Uygulamalar menüsüne dokunun.

Daha sonra, ekrana gelen sayfada Tüm uygulamaları görüntüle (See all apps) menüsüne dokunun.

Ekrana gelen uygulama listesini aşağı doğru kaydırın ve Haritalar (Maps) seçeneğine dokunun.

Uygulama bilgisi (App info) sayfasında, Depolama ve önbellek (Storage & cache) menüsüne dokunun.

Ve ardından, açılan sayfada Önbelleği temizle (Clear cache) menüsüne dokunun.

İPHONE

İlk olarak iPhone telefonunuzda Google Haritalar uygulamasını açın.

Daha sonra, ekrana gelen Google Haritalar sayfasında sağ üstte yer alan hesap simgenize dokunun. Ardından, açılan menü listesinde Ayarlar (Settings) menüsüne dokunun.

Ekrana gelen sayfayı aşağı kaydırın. Ve ardından Hakkında, şartlar ve gizlilik (About, terms & privacy) menüsüne dokunun.

Gelen sayfada Uygulama verilerini temizle (Clear application data) menüsüne dokunun. Ardından, işlemi onaylamak için Tamam (OK) menüsüne dokunun.