11 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Google haritalar üzerinde işaretledi. 5 ildeki güvenli bölgeler açıklandı

Google Haritalar üzerinde 5 ildeki güvenli bölgeleri işaretleyerek açıkladı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 12:42
Takip Et

Google haritalar üzerinde 5 ildeki güvenli bölgelerini açıkladı

Google haritalar üzerinde işaretledi. 5 ildeki güvenli bölgeler açıklandı
+
Aa
-

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7’lik deprem, büyük artçı sarsıntılarla etkisini sürdürüyor. Can kaybı 20 bini aşarken yaralı sayısı da 80 bini aştı.

Google, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası depremden etkilenen illerdeki güvenli bölgelerin listesini paylaştı.

İŞTE GÜVENLİ BÖLGELER

Diyarbakır

Seyrantepe Kapalı Spor Salonu

Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Yenişehir Gençlik Merkezi

GSB Bağlar Gençlik Merkezi

Tüyap Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi

Şehit Polis Halit Gürsel Spor Kompleksi

Diyarbakır Stadyumu

Talaytepe Spor Kompleksi

Diyarbakır Ulu Camii

Kurşunlu Camii

Fatih Camii

Diyarbakır Merkez Cami

Hazreti Süleyman Camii

Mehmet Ümit Balcı Cami

Halidiye Camii

İsmail Hakkı Demirok Cami

Mekke camii

Abdürrezzak Camii

Mervani Camii

Kaynartepe Cami

Hazreti Süleyman Camii

Hayırseverler Camii

Abide Camii

Diyarbakır Hipodromu

Gaziantep:

Çiçek Plaza Düğün Salonu

Uğur Okulları Gaziantep Kampüsü

İncilikaya spor salonu

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ BEYKENT SPOR SALONU

Kuzeyşehir Spor Salonu

Talat Özkarslı Spor Salonu

Hasan Doğan Spor Kompleksi

Karakedi Saklı Bahçe

Müzeyyen Erkul Bilim ve Sanat Merkezi

Malatya:

Hürriyet Parkı

Dedekorkut Sosyal Tesisleri

Salköprü Semt Konağı

Özalper Semt Konagi

Akçadağ Belediyesi

Akçadağ Anadolu Lisesi

Akçadağ Şehit Alper Güde Teknik Lise Ve Çok Programlı Lise

Arapgir Belediyesi

Darende Hükümet Konağı

Battalgazi Belediyesi

Doğanyol Lisesi

Malatya Kuluncak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Şanlıurfa:

Ahmet Yesevi Gençlik Merkezi

Birecik Gençlik Merkezi

Bozova Gençlik Merkezi

Ceylanpınar Büyükşehir Gençlik Merkezi

Halfeti Gençlik Merkezi

Hilvan Gençlik Merkezi

Hayati Harrani Gençlik Merkezi

Şehitlik İlkokulu

İbrahim Halil Yıldım Parkı

Sırrın Cami

Harran Kapı Caddesi

Rabia Meydanı

Şanlıurfa Hipodromu

Adana:

Adana Yeşiloba Hipodromu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
1
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
2
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
3
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
4
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
5
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
6
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
7
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
﻿Mucize kurtuluş 120 saat sonra gerçekleşti
﻿Mucize kurtuluş 120 saat sonra gerçekleşti
﻿Mucize kurtuluş 120 saat sonra gerçekleşti
﻿Malatyaspor ligden çekilme kararını iletti
﻿Malatyaspor ligden çekilme kararını iletti
﻿Malatyaspor ligden çekilme kararını iletti
﻿Şenol Güneş talep etti. Beşiktaş'ta flaş Borini gelişmesi
﻿Şenol Güneş talep etti. Beşiktaş'ta flaş Borini gelişmesi
﻿Şenol Güneş talep etti. Beşiktaş'ta flaş Borini gelişmesi
﻿Depremde yaşamını yitiren Uzman Çavuş Mehmet Ali Bulut ve ailesinin cenazesi defnedildi
﻿Depremde yaşamını yitiren Uzman Çavuş Mehmet Ali Bulut ve ailesinin cenazesi defnedildi
﻿Depremde yaşamını yitiren Uzman Çavuş Mehmet Ali Bulut ve ailesinin cenazesi defnedildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.