Google haritalar üzerinde işaretledi. 5 ildeki güvenli bölgeler açıklandı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7’lik deprem, büyük artçı sarsıntılarla etkisini sürdürüyor. Can kaybı 20 bini aşarken yaralı sayısı da 80 bini aştı.
Google, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası depremden etkilenen illerdeki güvenli bölgelerin listesini paylaştı.
İŞTE GÜVENLİ BÖLGELER
Diyarbakır
Seyrantepe Kapalı Spor Salonu
Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Yenişehir Gençlik Merkezi
GSB Bağlar Gençlik Merkezi
Tüyap Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi
Şehit Polis Halit Gürsel Spor Kompleksi
Diyarbakır Stadyumu
Talaytepe Spor Kompleksi
Diyarbakır Ulu Camii
Kurşunlu Camii
Fatih Camii
Diyarbakır Merkez Cami
Hazreti Süleyman Camii
Mehmet Ümit Balcı Cami
Halidiye Camii
İsmail Hakkı Demirok Cami
Mekke camii
Abdürrezzak Camii
Mervani Camii
Kaynartepe Cami
Hazreti Süleyman Camii
Hayırseverler Camii
Abide Camii
Diyarbakır Hipodromu
Gaziantep:
Çiçek Plaza Düğün Salonu
Uğur Okulları Gaziantep Kampüsü
İncilikaya spor salonu
ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ BEYKENT SPOR SALONU
Kuzeyşehir Spor Salonu
Talat Özkarslı Spor Salonu
Hasan Doğan Spor Kompleksi
Karakedi Saklı Bahçe
Müzeyyen Erkul Bilim ve Sanat Merkezi
Malatya:
Hürriyet Parkı
Dedekorkut Sosyal Tesisleri
Salköprü Semt Konağı
Özalper Semt Konagi
Akçadağ Belediyesi
Akçadağ Anadolu Lisesi
Akçadağ Şehit Alper Güde Teknik Lise Ve Çok Programlı Lise
Arapgir Belediyesi
Darende Hükümet Konağı
Battalgazi Belediyesi
Doğanyol Lisesi
Malatya Kuluncak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şanlıurfa:
Ahmet Yesevi Gençlik Merkezi
Birecik Gençlik Merkezi
Bozova Gençlik Merkezi
Ceylanpınar Büyükşehir Gençlik Merkezi
Halfeti Gençlik Merkezi
Hilvan Gençlik Merkezi
Hayati Harrani Gençlik Merkezi
Şehitlik İlkokulu
İbrahim Halil Yıldım Parkı
Sırrın Cami
Harran Kapı Caddesi
Rabia Meydanı
Şanlıurfa Hipodromu
Adana:
Adana Yeşiloba Hipodromu.