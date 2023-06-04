Apple iOS 16 ve iPadOS 16'nın kullanım oranlarını açıkladı

Apple, iOS 16 ve iPadOS 16 kullanım verilerini paylaştı.

Apple iOS 16 ve iPadOS 16'nın kullanım oranlarını açıkladı

Gerçek Gündem’de yer alan bilgilere göre, Apple, geliştirici web sitesinde iOS 16 ve iPadOS 16'nın kullanım oranı verilerini güncelledi.

iOS 16 artık son dört yılda piyasaya sürülen aktif iPhone modellerinin %90’ında bulunuyor. Ardından %8 ile iOS 15 geliyor ve kalan cihazlar daha eski yazılım sürümlerini kullanıyor.

Apple’ın bu yılın başlarında yayınladığı iOS 16 kullanım verilerinden %28'lik bir artışla, iOS 16 güncellemesinin cihazların %81’inde çalıştığı görülüyor.

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iPadOS 16 KULLANIM ORANLARI

iPadOS 16 ise artık son dört yılda piyasaya sürülen tüm iPad’lerin %76’sında çalışıyor. Ayrıca, önceki verilere göre %21’lik bir artışla tüm aktif iPad modellerinin %71’i, iPadOS 16’yı çalıştırıyor.

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