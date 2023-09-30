Apple iPhone ekranlarına gizli kodlar yerleştirmiş. Bu kodlar ne işe yarıyor?

Apple'ın son cihazları olan iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'i ile yeni bir 'kod' durumu ortaya çıktı. Bu kodla tasarruf yapıldığı belirtildi.

Apple iPhone ekranlarına gizli kodlar yerleştirmiş. Bu kodlar ne işe yarıyor?

iPhone telefon kullanıcıları ekranının içi açıldığında iki farklı kodla karşılaşacak.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; ilk başta bunları görmekte gerçekten çok zorlananılacağı belirtildi çünkü bu kodların ikisi de bir pastel boyanın kağıtta bıraktığı iz kadar büyük olarak tanımlandı.

Söz konusu kodların kullanıcı veya teknik servis odaklı olmadığı belirtilirken üretilen ekranlardan kaç tanesinin kusurlu kaç tanesinin sağlam olduğunu Apple’dan gizlemeye çalıştı. Bu durum Apple’ın müdahalesini gerektirdi ve şirket üretilen ekranların arkasına kodlar basmaya başladı.

KAÇ EKRANIN KUSURLU ÇIKTIĞINI HESAPLAYACAK

Apple bu kodları kullanarak kaç adet ekranın sağlam kaç ekranın kusurlu çıktığını ve seri üretimde bu durumun ne kadar zarara yol açtığını hesaplamaya başladı.

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