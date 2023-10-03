Apple sosyal medyadan şikayet yazanlara kızdı: Artık yazmayın

Apple sosyal medya üzerinden destek vermeyi bırakacağını açıkladı. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapanlara "artık yapmayın" uyarısında bulundu.

Apple sosyal medyadan şikayet yazanlara kızdı: Artık yazmayın

Twitter (X) üzerinden kullanıcılara özel destek sağlayan Apple artık böyle bir hizmet vermeyeceğini açıkladı.

Artık uygulamadan destek verileceğini duyurdu.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Apple, uygulama tabanlı veya site üzerinde desteğe odaklanmaya başladığını ifade etti.

ARTIK DESTEK VERMEYECEK

Artık Ekim ayı itibarıyla “@AppleSupport” Twitter hesabı artık insanlar tarafından kontrol edilmeyecek. Bu hesabı etiketleyerek yardım isteyen kullanıcılar, botlar tarafından oluşturulacak cevaplar ile Apple’ın web sitesine veya Apple Destek YouTube kanalına yönlendirecek.

2016 yılında Twitter’da kullanıcı desteğine başlamış ve müşterilere yardımcı olmak için sosyal platformlardan yararlanmıştı. Ancak günümüzde tamamen uygulama ve site tabanlı yardıma geçiş yaptı.

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