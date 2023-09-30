iPhone 15'te skandal sorun ortaya çıktı

Apple'ın iPhone 15 serisinde 'yok artık' dedirten bir hata yaşandı. Görenler, 65 bin TL'lik telefondaki bu soruna inanamadı.

iPhone 15'te skandal sorun ortaya çıktı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Apple'ın yeni piyasaya sürdüğü ve 65 bin TL'ye sattığı iPhone 15 cihazında skandal bir hata ortaya çıktı.

Aşırı ısınma sorununun yanında iPhone'da bir de batarya şişmesi sorunu yaşandı. Kullanıcıların şişmiş bir batarya sorunuyla karşılaştığı belirtildi.

Bir Reddit kullanıcısı, sosyal medya hesabından pazartesi günü satın aldığı cihazının şiştiğini açıkladı. Kullanıcı, bir kılıf takmaya çalıştığında pilin şiştiğini ve ekranın alt kısmına doğru fırladığını gördü.

Telefon hala çalışsa da, kullanıcılar cihazın kapatılmasını ve şarj edilmemesini tavsiye etti.

5.png

Sorunun neden kaynaklandığına dair henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

Bir analiste göre, aşırı ısınma sorunlarına yol açan suçlu işlemci değil, titanyum kasa ve yetersiz soğutma çözümü olabilir.

İPHONE 15 SERİSİNİN FİYAT LİSTESİ:

iPhone 128 GB 49.999 TL
iPhone 15 256 GB 53.999 TL
iPhone 15 512 GB 61.999 TL
iPhone 15 Plus 128 GB 56.999 TL
iPhone 15 Plus 256 GB 60.999 TL
iPhone 15 Plus 512 GB 68.999 TL
iPhone 15 Pro 128 GB 64.999 TL
iPhone 15 Pro 256 GB 68.999 TL
iPhone 15 Pro 512 GB 76.999 TL
iPhone 15 Pro 1 TB 84.999 TL
iPhone 15 Pro Max 256 GB 76.999 TL
iPhone 15 Pro Max 512 GB 84.999 TL
iPhone 15 Pro Max 1 TB 92.999 TL

İlgili Haberler
Apple iPhone ekranlarına gizli kodlar yerleştirmiş. Bu kodlar ne işe yarıyor?
iPhone 15 kuyruğunda bekleyen vatandaş ‘enayi’ diyenlere kızdı: 90 bin liraya hazır müşterim var
Helikopterle gelen iPhone 15’leri halatla inen görevliler teslim etti. Şafak operasyonu gibi teslimat
iPhone 15 için parası olanlar geceden kuyruk oluşturdu. En düşük 50 bin TL'den başlıyor
Öne Çıkanlar
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
Son Haberler
Ticaret Bakanlığı ‘çalışmalar tamamlandı’ diyerek duyurdu: 1500 memur alınacak Ekonomi
Ticaret Bakanlığı ‘çalışmalar tamamlandı’ diyerek duyurdu: 1500 memur alınacak
Ev kiralamak isteyenler için yeni dönem başlıyor Ekonomi
Ev kiralamak isteyenler için yeni dönem başlıyor
Anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna az atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna az atasözünün anlamı nedir?
Tüm gözler TÜİK'in açıklayacağı rakamlardayken ekonomistler çarpıcı enflasyonu 3 gün önceden açıkladı Ekonomi
Tüm gözler TÜİK'in açıklayacağı rakamlardayken ekonomistler çarpıcı enflasyonu 3 gün önceden açıkladı
Yalı Çapkını’nın son bölümünün neden erken bittiği ortaya çıktı Magazin
Yalı Çapkını’nın son bölümünün neden erken bittiği ortaya çıktı
Meteoroloji yarın 7 il için uyardı: Çok kuvvetli geliyor. Dikkatli ve tedbirli olun Güncel
Meteoroloji yarın 7 il için uyardı: Çok kuvvetli geliyor. Dikkatli ve tedbirli olun
EPDK’dan yeni elektrik kararı. 1 Ekim’de yürürlüğe girecek Ekonomi
EPDK’dan yeni elektrik kararı. 1 Ekim’de yürürlüğe girecek