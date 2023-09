iPhone 15'te skandal sorun ortaya çıktı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Apple'ın yeni piyasaya sürdüğü ve 65 bin TL'ye sattığı iPhone 15 cihazında skandal bir hata ortaya çıktı.

Aşırı ısınma sorununun yanında iPhone'da bir de batarya şişmesi sorunu yaşandı. Kullanıcıların şişmiş bir batarya sorunuyla karşılaştığı belirtildi.

Bir Reddit kullanıcısı, sosyal medya hesabından pazartesi günü satın aldığı cihazının şiştiğini açıkladı. Kullanıcı, bir kılıf takmaya çalıştığında pilin şiştiğini ve ekranın alt kısmına doğru fırladığını gördü.

Telefon hala çalışsa da, kullanıcılar cihazın kapatılmasını ve şarj edilmemesini tavsiye etti.

Sorunun neden kaynaklandığına dair henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

Bir analiste göre, aşırı ısınma sorunlarına yol açan suçlu işlemci değil, titanyum kasa ve yetersiz soğutma çözümü olabilir.

İPHONE 15 SERİSİNİN FİYAT LİSTESİ:

iPhone 128 GB 49.999 TL

iPhone 15 256 GB 53.999 TL

iPhone 15 512 GB 61.999 TL

iPhone 15 Plus 128 GB 56.999 TL

iPhone 15 Plus 256 GB 60.999 TL

iPhone 15 Plus 512 GB 68.999 TL

iPhone 15 Pro 128 GB 64.999 TL

iPhone 15 Pro 256 GB 68.999 TL

iPhone 15 Pro 512 GB 76.999 TL

iPhone 15 Pro 1 TB 84.999 TL

iPhone 15 Pro Max 256 GB 76.999 TL

iPhone 15 Pro Max 512 GB 84.999 TL

iPhone 15 Pro Max 1 TB 92.999 TL