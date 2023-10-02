Apple hatayı kabul etti. iPhone 15 kullananlar dikkat

Apple, geçtiğimiz günlerde herkesin merakla beklediği iPhone 15, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ürünlerini piyasaya sunmuş ve teknoloji meraklılarının ilgisini yeniden çekmişti. Ancak Apple bir süredir yeni iPhone modelleriyle ilgili şikayetler alıyor.

APPLE HATASINI KABUL ETTİ

Yeni model İphone kullanıcıların en sık şikayet ettiği konu ise telefonların çok ısınması. Türkiye'de de satış fiyatı 65 bin TL'den başlayan iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinin dokunulamayacak kadar aşırı ısındığını bildirmesinin ardından yazılım hatası sorunları olduğunu kabul etti.

GÜNCELLEME GELİYOR

Apple, yeni çıkan iPhone modellerindeki sorunları gidermek için yeni bir iOS güncellemesinin yolda olduğunu duyurdu. Apple, 9to5Mac'e yaptığı açıklamada iPhone 15 Pro'nun yeni titanyum tasarımının herhangi bir aşırı ısınma sorununa neden olmadığını söyledi. Şirket ayrıca iOS 17'ye gelen yazılım güncellemesinin iPhone'larda sıcaklık endişelerini gidermek için hiçbir şekilde performansı düşürmediğini söylüyor.

İLK GÜN YENİ İPHONE'UN SICAK OLMASI OLAĞAN

İlk olarak Forbes'a gönderilen ve 9to5mac ile de paylaşılan bir açıklamada Apple, bir iPhone'un ilk birkaç gün boyunca normalden daha sıcak çalışmasının normal olduğunu belirtti. Bu durum iOS'un arka planda fotoğrafları, aramaları ve daha fazlasını indekslemesinden kaynaklanıyor. Yeni kurulumu yapılan iPhone'ların iCloud üzerinden büyük bir veri çekmesi gün içinde telefonların aşırı ısınmasına yol açabiliyor.

AŞIRI ISINMAYA YOL AÇAN HATA

Apple ayrıca iOS 17'de iPhone 15 ve iPhone 15 Pro kullanıcıları için aşırı ısınma sorununu daha da kötüleştiren bir hata tespit ettiğini belirtti. Şirket, bu sorunun "bir yazılım güncellemesinde ele alınacağını" kaydetti.