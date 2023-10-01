iPhone 16 Pro hakkında ekran boyutu iddiası! Tasarım detayları belli oldu

Apple henüz iPhone 15 serisini yeni piyasaya sürdü ancak 16 hakkında yeni iddialar ortaya çıktı.

iPhone 16 Pro hakkında ekran boyutu iddiası! Tasarım detayları belli oldu

iPhone 16 serisinin ağırlık ve boyutları hakkında bazı bilgiler sızdı.

Tasarlanması beklenen iPhone 16 serisinin ekran boyutunun iPhone 15 ve 15 Plus ile aynı olacağı, yalnızca 2 gramlık bir ağırlık artışının olacağı ifade edildi.

iPhone 16 ağırlığı 173 gr; iPhone 16 Plus ağırlığı 203 gr olacak. iPhone 16, 6.1 inç; 16 Plus 6.7 inç ekran boyutuyla çıkacak.

YENİ TASARIMI BELLİ OLDU

DonanimHaber.com'da yer alan bilgilere göre; iPhone 16 ve 16 Plus’ın iPhone 12’ye benzer dikey kamera düzeniyle yeniden tasarlanmış bir kamera çıkıntısına sahip olması bekleniyor.

Telefonda eylem düğmesi ile birlikte yeni kapasitif bir düğme (capture button) bulunacak. Malzeme açısından, iPhone 15’in kasasından çok farklı olmayacak; aynı tip alüminyum ve mat arka cam görülecek.

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