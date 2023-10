Samsung telefonlara da zam geliyor. iPhone alamıyorum diye üzülmeee

Samsung da Galaxy S23 amiral gemisi serisinin fiyatlarına büyük zam yapıldığı ortaya çıktı.

Serideki tüm modellere yaklaşık olarak 3000TL zam geldiği belirtildi.

DonanimHaber.com'da yer alan bilgilere göre;

Galaxy S23 128GB modelinin mevcut fiyatı 34999TL iken

Galaxy S23+ 256GB modelinin fiyatı 44999TL,

Galaxy S23 Ultra 256GB modelinin fiyatı da 57999TL olarak güncellendi.

Diğer konfigürasyonlarda da zamlar mevcut.

Galaxy Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 modellerinin fiyatlarında bir değişim görünmüyor.

Fiyatlara gelen zamların şu andan itibaren Samsung Shop üzerinde geçerli olarak tanımlandı.

iPhone fiyatlarının aşırı pahalı olması gerekçesiyle vatandaşlar Samsung'lara yönelmişti ancak Samsung'un da bu fiyatlarla iPhone'lardan aşağı kalır yanı kalmadı.

İPHONE 15 SERİSİNİN FİYAT LİSTESİ:

iPhone 128 GB 49.999 TL

iPhone 15 256 GB 53.999 TL

iPhone 15 512 GB 61.999 TL

iPhone 15 Plus 128 GB 56.999 TL

iPhone 15 Plus 256 GB 60.999 TL

iPhone 15 Plus 512 GB 68.999 TL

iPhone 15 Pro 128 GB 64.999 TL

iPhone 15 Pro 256 GB 68.999 TL

iPhone 15 Pro 512 GB 76.999 TL

iPhone 15 Pro 1 TB 84.999 TL

iPhone 15 Pro Max 256 GB 76.999 TL

iPhone 15 Pro Max 512 GB 84.999 TL

iPhone 15 Pro Max 1 TB 92.999 TL