Apple ve Android kullanıcılarından hangisi daha sadık

Android ve iOS arasındaki fark her dönem tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Ancak, akıllı telefon marka sadakati konusunda Apple’ın, Kuzey Amerika'daki kararlı hayran kitlesiyle en üstün olanı olduğu ortaya çıktı.

Genel halkın Android'e yönelmesine rağmen, Apple en iyi akıllı telefon markası unvanını elinde bulundurduğu belirtildi.

AddictiveTips tarafından yapılan son anket, Amerikalıların akıllı telefon markalarına olan sadakatlerinin ne kadar olduğunu ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.

Kullanıcıların demografilerine, çalışma hayatlarına ve farklı bir markaya geçme fikrine karşı ne kadar açık olduklarına odaklanıyor. Ankete binin üzerinde Amerikalı katıldı ve katılımcıların yarısı Android kullanıcısı, diğer yarısı ise iPhone kullanıcısıydı.

Araştırma, iPhone kullanıcılarının (%94), Android kullanıcılarına (%80) kıyasla daha sadık olduklarını ortaya koyuyor. Yöneticilerin %33'ü iPhone kullanıcısı olma eğilimindeydi ve %63'ü aynı markayı kullanan meslektaşlarıyla daha rahat çalıştıklarını düşündüklerini belirtti.

Ayrıca, araştırmacılar, iPhone kullanıcılarının Android kullanıcılarına göre yılda 15 gün daha fazla akıllı telefon ekranına baktıklarını keşfetti.

iPhone kullanıcılarının %60'ı, Twitter uygulaması App Store'dan kaldırılırsa Android'e geçmeyi düşünebileceklerini iddia etti.

iPhone kullanıcılarının %72'si mevcut telefonlarından memnun olduklarını söylerken, Android kullanıcılarının sadece %66'sı memnun olduklarını ifade etti. AddictiveTips, bunun Apple'ın sorunsuz bir şekilde birlikte çalışan bir dizi cihaz tasarlamasından kaynaklanabileceğini öne sürüyor.

Ayrıca raporda, iPhone ve Android kullanıcılarının %80'inin Elon Musk'tan bir akıllı telefon satın alabileceklerini söyleyerek sıra dışı bir bulguya yer veriyor.