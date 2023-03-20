Rusya Devlet Başkanlığı çalışanlarına yasak. O telefonları kullanmayacaklar

Rusya'da yayın yapan Kommersant gazetesinin haberine göre, Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi, çalışanlarından ABD merkezli teknoloji devi Apple ürünlerinden 1 Nisan'a kadar kurtulmaları istendi.

Gazete, başkanlık idaresi çalışanlarının halihazırda Amerikan akıllı telefonlarının başka bir işletim sistemine sahip telefonlarla değiştirilmesiyle ilgili tavsiyeler aldığını ve yakında bölgesel yetkililerin de alacağını belirtti.

Mart ayında Moskova bölgesinde düzenlenen bir seminerde yetkililere, Nisan ayı başına kadar iPhone'larından kurtulmaları gerektiği söylenmişti.

ASIL KARARI GENELKURMAY BAŞKAN YARDIMCISI VERDİ

Kommersant'a konuşan bir kaynak, kurum çalışanlarının yasağın gerekliliğini tartıştıklarını, ancak nihai kararın Genelkurmay Birinci Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko tarafından verildiğini ve Kiriyenko'nun 1 Nisan'a kadar Amerikan akıllı telefonlarından kurtulmalarını emrettiğini söyledi.

Gazetenin muhatapları, Apple ürünlerinin "Batılı uzmanlar tarafından hacklenmeye ve casusluğa diğer akıllı telefonlardan daha açık" olması nedeniyle bu önlemlerin güvenlik nedenleriyle alındığını söyledi.

Muhataplardan biri, çalışanlara Android işletim sistemli telefonlar, Çinli muadilleri veya Aurora almalarının tavsiye edildiğini söyledi.