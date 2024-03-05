Apple'a Çin şoku

Kaynak: bigpara.hürriyet
Apple'a Çin şoku
Analiz firması Counterpoint Research tarafından yayımlanan rapora göre 2024′ün ilk altı haftasında iPhone'un Çin satışlarının yüzde 24 gerilediğini duyurdu.

Rapora göre Apple’ın Çinli Huawei, Oppo, Vivo ve Xiaomi gibi akıllı telefon firmalarıyla sıkı bir rekabetle karşı karşıya kalması sebebiyle iPhone satışlarında gerileme görüldü.
Özellikle Huawei'nin Mate 60 akıllı telefonunun piyasaya sürmesi sonrasında Apple'ın Çin'de büyük baskı altında olduğu aktarıldı. Apple, birçok iPhone modelini Çin'de bulunan Foxconn tesislerinde üretiyor.
Diğer yandan Avrupa Birliği'nin Apple'a 2 milyar dolara yakın ceza kesmesi sonrasında ABD'li firmanın hisselerinde sert düşüş görüldü.

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