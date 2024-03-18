Aptal yabancı akıllı Türk patron!

Artık cidden borsadan korkmaya başladım. Özellikle son bir yılda halka arzı yapılan şirket hisselerinden.

10 liradan halka açıldılar ve fiyatları kısa sürede 100 liraya hatta 200 liraya giden var. Öyle ki yıllık yüzde binin üzerinde yükselen hisseler var.

Biliyorsunuz şirket halka açılırken 1 yıl hisse satmama garantisi veriyor.

Bir yıl boyunca hisse yükseliyor. Öyle ki, şirketlerin piyasa değerleri anormal rakamlara geliyor.

İşte 1 yılı dolduran şirketlerin patronları hemen borsaya hisse satmaya koşuyor.

Hisseyi halka arz ettiği fiyatın 10 katı değeri üzerinden hisse satmak istiyor.

Şimdi diyeceksiniz ki kim alır 10 kat yukardan?

Kim alır?

Elbette kimse almaz!

Bunu satmalarının yolları var. Bir oyuncu üzerinden yaparsınız bunu. Oyuncu derken spekülatörler. Hisseye 5 tavan çektirip 15 tabanda işi bitiriyor. Yani 10 liralık hisse 100 lira olmuş ve patron satış yapacak. 30 milyon lot hisse diyelim. Bu hisseyi 130 liraya kadar tavan yaparak götürüyor ve oradan taban yaparak aşağı geliyor. Hisse 15 taban ile 70 lira seviyesine geliyor. Yatırımcı nasıl olsa senet ucuzladı diye balıklama atlıyor ve tabii ki gerçek halka arz burada oluyor.

Mesela bir inşaat şirketinin sahibi milyonlarca hisseyi SPK’dan bile habersiz bir Hasan vasıtasıyla satıyor. Hisse yüzde 70 değer yitiriyor. 70 liralık hisse 30 liraya geliyor. Patron borsaya açıklama yapıyor: Ben sattım!

Aferin iyi yaptın!

SPK çağırıyor: Sen suç işledin!

Patron gülümseyerek, “cezam neyse çekerim diyor” SPK 1 milyarlık hisse kazancı sağlayan patrona 150 bin lira para cezası veriyor. Hasan da mutlu patron da.

Olan yatırımcıya oluyor tabii ki!

Gelelim son olaya. Geçen yıl 12.50 TL’den halka arz edilen şirket 116 liraya yükseliyor ve patron hemen satış kararı alıyor. Yüzde 17,5 hisseyi 2,6 milyara satan patron bu kez borsa vasıtasıyla sadece yüzde 2,9 hisseyi 2,88 milyar liraya sattığını açıklıyor.

Tam 9 kat yükselmiş bu hisseyi yabancı almış.

Devasa holding ve bankalar bir bardak su fiyatına işlem görürken fiyatı 9 kat artan bir hisseyi kim alır?

Çok mu aptal?

Ya da patron bu kadar yüksek değerdeki hisseyi 1 günde satacak kadar akıllı.

Bu hissenin bir süre sonra operasyonla borsada yatırımcıya satılacağını herkes biliyor. Ama yapılacak bir şey yok. Minare ve kılıf meselesi.

Borsa artık yatırımcılar için tehlikeli olmaya başladı. Özellikle küçük yatırımcıları uyarıyorum dikkat edin elinizdeki üç kuruş parayı kapmaya çalışıyorlar.

Man Adası!

Bu arada bazı dostlarım bana Man Adası’nı soruyorlar. Güzel mi ve nerede diye.

Ben hiç gitmedim ama giden orada fon kuran, parasını orada değerlendiren çok borsa patronu olduğunu duyuyorum.

Man Adası, İrlanda Denizi'nde, Britanya Adaları'nın coğrafî merkezinde yer alan ada. Birleşik Krallık'a dâhil olmamakla beraber taç toprakları olarak kraliyete bağlıdır.

Gitmek isterseniz eğer çok rahat gidip tatil yapabilirsiniz.