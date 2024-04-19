Ara zam gelmezse sokağa ineriz. Muhalefetten hükümete asgari ücret uyarısı

Uzun bir süredir ekonomik buhranda olan Türk halkı; yüksek enflasyon, faturalar ve fahiş kiralarla geçimini sağlamaya çalışıyor. Merkezi yönetimin aldığı yanlış ekonomi kararları sonrasında artan dolar kuru ve 3 haneli seviyelere kadar çıkan enflasyonun faturası vatandaşa kesilmeye devam ediyor.

Yapılan zamlara son örnek ise dün yaşandı. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olan Et ve Süt Kurumu, kırmızı et ve tavuk ürünlerine yüzde 25 oranında zam yapıldığı açıklandı.

Toplumun yüzde 50’sinden fazlasının asgari ücrete göre hayatını şekillendirdiği ortamda, her sene yapılan çift zamma rağmen alım gücünün sürekli olarak düşmesi vatandaşların uzun süredir şikayetçi olduğu konuların başında geliyor.

Öyle ki uzun bir süredir araştırmalarda çıkan sonuçlara göre Türk vatandaşlarının, ülkemizde gördüğü en büyük sorun Ekonomi olarak nitelendiriliyor. Son olarak geçtiğimiz hafta Uluslararası araştırma şirketi İpsos tarafından yapılan Türkiye’nin en önemli ekonomi olarak belirlenmişti.

MERKEZ BANKASINDAN HÜKÜMETE ASGARİ ÜCRET MEKTUBU

Son genel seçimlerin ardından ‘Nas’ politikasından vazgeçen merkezi hükümet, faiz artışlarına yıllar sonra müsaade etmeye başladı. Yüzde 8,5 seviyelerine kadar inen faiz oranları, Ekonominin başına Mehmet Şimşek’in geçmesi ile yüzde 50 oranlarına kadar yükseltildi.

Fatih Karahan’ın başında olduğu Merkez Bankası, 5 Nisan 2024 tarihinde Hükümete gönderdiği açık mektupta asgari ücretin yılda bir kez artırılmasını önerdi. Bu önerinin fiyat istikrarı için kritik bir öneme sahip olduğu belirtildi.

ÇALIŞMA BAKANI DA AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’da kendisine yöneltilen asgari ücrete ara zam sorusuna net bir yanıt vererek asgari ücrete ara zam konusunun gündemlerinde olmadığını, son belirlenen asgari ücretin 2024 yılı için belirlendiğini açıkladı.

Bu açıklama ile mevcut asgari ücret ile ay sonunu getirmekte zorlanan milyonlarca vatandaş ne yapacağını bilemez hale geldi.

TİP’TEN TEHDİT GİBİ UYARI

Konu hakkındaki gelişmeler bu seyirde devam ederken dikkat çeken bir çıkışta Türkiye İşçi Partisinden geldi. Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Merkez Bankasının hükümete gönderdiği açık mektup ve Çalışma Bakanı’nın açıklamalarını İstanbul’da protesto etti.

Protesto sonrasında yapılan basın açıklamasında Hükümete seslenen TİP, ekonomik krizin faturasının vatandaşa kesildiğini, işçilerin maaşından kesinti yapılarak çözülmeye çalışıldığını ifade etti.

“SOKAĞA İNERİZ”

TİP tarafından yapılan basın açıklamasında, Temmuz ayında asgari ücrete bir zam gelmemesi halinde Türkiye’nin her yerinde sokaklarda olacakları b elirtildi.