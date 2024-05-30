Arabalardan karşıya geçmeye korkan köpeğe vatandaşların iç ısıtan yardımı

Alanya'nın işlek caddelerinden Oba Sahil Yolu'nda duygusal bir olay yaşandı. Yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen bir sokak köpeği, araçların yoğunluğu sebebiyle yola cesaretle atılamadı. Bu sırada yaya geçidini kullanan iki vatandaş, köpeğin geçişini sağlamak için harekete geçti.

İlk denemesinde başarılı olamayan köpeği yalnız bırakmayan kadın ve bir diğer vatandaş, uzun süre bekleyerek ona eşlik etti. Sürücülerin de durmasıyla birlikte, cesareti artan köpek nihayet yolun karşısına geçebildi.

Olay, bir apartman sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, yoldan geçemeyen çekingen köpeğin vatandaşların yanında beklediği anları ve sonrasında beraber karşıya geçişini gösteriyor. Sosyal medyada paylaşılan bu iç ısıtan olay, birçok kişinin takdirini kazandı.