Ronaldo'nun ilk antrenman görüntüsü ortaya çıktı

37 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Al Nassr antrenmanında yüksekten gelen topa sıçramasıyla beğeni topladı ve eski günlerini hatırlattı.

İngiliz devi Manchester United ile yollarını ayıran ve Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'la 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo yeni takımıyla antrenmanlara devam ediyor.

Yabancı sınırı dolayısıyla Suudi Arabistan Ligi'nde maça çıkmayan Portekizli yıldız ilk maçına 19 Ocak'ta PSG'ye karşı çıkacak. Bu mücadelede Al Nassr ve Al Hilal takımlarının karmaları Fransız devine karşı olacak.