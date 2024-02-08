Benzema İstanbul'da

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Benzema İstanbul'da
Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Karim Benzema'nın Türkiye'ye gelmesi özellikle Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

Pazartesi günü Al-Ittihad ile antrenmanlara başlayan Karim Benzema, hocası Marcelo Gallardo'yla yine tartıştı.

Marca gazetesine göre Arjantinli oyuncu takımla yapılan antrenmanın ilk kısmından sonra Salı günü tekrar kadro dışı kaldı.

Teknik direktör Gallardo, Fransız oyuncunun takımdan ayrılıp tek başına antrenman yapmasını talep etti.

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Fransız oyuncu bunu kabul etmedi. Önce tesislerden sonra da Suudi Arabistan'dan çıktı. Türkiye'ye uçtu.

Oradan Fransa'ya gitti mi bilinmiyor.

Benzema dün akşam Al-Taï maçının kadrosunda da yoktu.

İsmi Galatasaray'la geçen Benzema'nın durumu merak ediliyor.

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