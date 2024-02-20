Benzema’nın İstanbul’a neden geldiği ortaya çıktı

Karim Benzema ve Marcelo Gallardo arasındaki gerginlik sona erdi.
Al Ittihad kampına geç katılan Fransız yıldızın hocasıyla yaşadığı kriz atlatıldı.
Benzema, Gallardo tarafından rezerv takımla çalışmaya gönderilince Cidde'yi terk edip İstanbul'a gelmişti.
O sırada Erden Timur, Benzema'yı transfer etmek için nabız yokluyordu.
Fakat bu girişimler boşa çıktı.
Benzema, İstanbul'da inzivaya çekildi.
Hiçbir Türk kulübüyle temas kurmadı.
Medyaya konu olmamak için Paris'e de gitmedi.
Benzema ve Gallardo aralarındaki sorunu çözdü.
Benzema, Navbahor Namangan maçında forma giymese de antrenmanlara katıldı.
Al-Ittihad da barışın sağlandığını bir antrenman karesiyle duyurdu.
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