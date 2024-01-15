Vini JR’den Ronaldo göndermesi. Attığı gol sonrası yaptığı hareket gündem oldu

Real Madrid ile Barcelona arasında oynanan Süper Kupa maçı nefesleri kesti.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ta olan Al Awal Park Stadyumu’nda oynanan maçı Real Madrid, Brezilyalı yıldızları Vinicius Jr’nin üç, Rodrygo’nun ise bir golüyle 4-1 kazanarak kupaya uzanan takım oldu. Barcelona’nın tek golü ise bu sezon beklentilerin altında kalan Polonyalı süper golcü Robert Lewandowski’den geldi.

Karşılaşmada forma giymesi için merakla beklediğimiz Arda Güler, maçı kulübeden izledi.

RONALDO'NUN GOL SEVİNCİNİ YAPTI

Maçta temkinli oynayarak, bulduğu konrtaları iyi değerlendiren Madrid temsilcisinde öne çıkan futbolcu Vinicius Jr oldu. Maç boyunca etkili bir oyun sergileyen ve hat-trick yapan Brezilyalı yıldız, attığı ilk golden sonra yaptığı “Siu” gol sevinciyle, maçı tribünden takip eden Real Madrid’in efsane oyuncusu Cristiano Ronaldo’ya selam çaktı.

Attığı her gol sonrasında yaptığı imza gol sevinci olan "Siu" hareketi Portekizli süper yıldız Ronaldo'yla özdeşleşmiş bir kutlama olarak biliniyor.