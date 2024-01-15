Vini JR’den Ronaldo göndermesi. Attığı gol sonrası yaptığı hareket gündem oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ramazan Süzen
Vini JR’den Ronaldo göndermesi. Attığı gol sonrası yaptığı hareket gündem oldu
Real Madrid, İspanya Süper Kupası'nda Barcelona'yı Vinicius Jr'un 3,Rodrygo'nun ise 1 gölüyle mağlup ederek kupaya uzanan taraf olurken, Vinicius Jr, attığı ilk golden sonra Cristiano Ronaldo’nun imza gol sevincini yaparak, maçı tribünden izleyen Madrid efsanesini selamladı.

Real Madrid ile Barcelona arasında oynanan Süper Kupa maçı nefesleri kesti.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ta olan Al Awal Park Stadyumu’nda oynanan maçı Real Madrid, Brezilyalı yıldızları Vinicius Jr’nin üç, Rodrygo’nun ise bir golüyle 4-1 kazanarak kupaya uzanan takım oldu. Barcelona’nın tek golü ise bu sezon beklentilerin altında kalan Polonyalı süper golcü Robert Lewandowski’den geldi.

fdk.jpg

Karşılaşmada forma giymesi için merakla beklediğimiz Arda Güler, maçı kulübeden izledi.

arda-guler-5.jpg

RONALDO'NUN GOL SEVİNCİNİ YAPTI

Maçta temkinli oynayarak, bulduğu konrtaları iyi değerlendiren Madrid temsilcisinde öne çıkan futbolcu Vinicius Jr oldu. Maç boyunca etkili bir oyun sergileyen ve hat-trick yapan Brezilyalı yıldız, attığı ilk golden sonra yaptığı “Siu” gol sevinciyle, maçı tribünden takip eden Real Madrid’in efsane oyuncusu Cristiano Ronaldo’ya selam çaktı.

vinicius-junior-does-cristiano-ronaldos-siu-celebration.jpg

skysports-vinicius-junior-real-madrid-6421709.jpg

Attığı her gol sonrasında yaptığı imza gol sevinci olan "Siu" hareketi Portekizli süper yıldız Ronaldo'yla özdeşleşmiş bir kutlama olarak biliniyor.

cristiano-ronaldo-7.jpg

ronaldo-4-scaled.jpg

er8vfesqdcwyhy4vonxycz-1200-80.jpg

Güncelleme: 
İlgili Haberler
Flaş.. Flaş.. Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı
Arda Güler kulübeden izledi. Vinicius Junior şov yaptı, Real Madrid Barça'ya fark atıp şampiyon oldu
Arabistan'dan kaçan Benzema dünya devine transfer oluyor
Arda Güler'in gözleri doldu. Maç sonu itiraf etti
Son Haberler
Düğün salonunda eski sevgili terörü. Önce eski sevgilisini sonra kendini vurdu Gündem
Düğün salonunda eski sevgili terörü. Önce eski sevgilisini sonra kendini vurdu
Ünlü oyuncudan flaş Cem Yılmaz açıklaması. Bilet fiyatları yüzünden eleştirilerin hedefi olmuştu Magazin
Ünlü oyuncudan flaş Cem Yılmaz açıklaması. Bilet fiyatları yüzünden eleştirilerin hedefi olmuştu
Flaş.. Flaş.. Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı Spor
Flaş.. Flaş.. Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı
Fatih Terim’i aklayan eller ve Seçil Erzan’ın kırık telefonu! Yazarlar
Fatih Terim’i aklayan eller ve Seçil Erzan’ın kırık telefonu!
Alkollü sürücünün kullandığı araç takla attı. Kazada 2 kişi öldü Gündem
Alkollü sürücünün kullandığı araç takla attı. Kazada 2 kişi öldü
Gaddar’ın yayını neden öne çekildi? Yazarlar
Gaddar’ın yayını neden öne çekildi?