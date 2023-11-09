Arabistan'ı karıştıran Ronaldo kararı. Luis Castro iddiaları doğruladı

Suudi Pro Lig ekiplerinden Al Nassr Teknik Direktörü Luis Castro, Cristiano Ronaldo'nun AFC Şampiyonlar Ligi maçında yer almayacağını duyurdu.

AFC Şampiyonlar Ligi müsabakasında Al Duhail deplasmanına konuk olacak olan Al Nassr'ın çalıştırıcısı Castro, Crsitiano Ronaldo'yu dinlendirmek istediklerini söylerken taraftarlar Portekizli teknik adama tepki gösterdi.

Luis Castro, "Cristiano Ronaldo, çok sayıda maça çıktığından dolayı yorgun olduğu için Al-Duhail maçına katılamayacak. Onu görmek isteyenlerin olduğunu biliyorum ama dinlenmesi gerekiyor. Birçok yıldızımız var.

"DIŞLAMADIM"

Bir efsane olan Ronaldo'yu dışlamaya karar vermedim. Onun fiziksel durumu dinlenme karar verdi. Çünkü Ronaldo 48 saat önce bir maç oynadı, ondan önce de 120 dakika oynadı" dedi.

38 yaşındaki dünya yıldızı bu sezon Al Nassr formasıyla 16 maça çıkarken, 15 gol 9 asistlik performanısyla takımına katkı sağladı.