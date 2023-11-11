Ronaldo Arabistanda fırtına estiriyor. Ligde 16'ncı golüne ulaştı

Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr, Al Wehda'yı 3-1 mağlup etti. Portekizli yıldız, bu sezon 16. golünü kaydederek kariyerinde 800 golü aştı.

Ronaldo Arabistanda fırtına estiriyor. Ligde 16'ncı golüne ulaştı

Suudi Arabistan Ligi'nin 13. haftasında maçında Al Nassr, Al Wehda'ya konuk oldu

King Abdülaziz Sports City Stadium'da oynanan maçı Al Nassr, 3-1 kazandı.

Körfez ekibibe galibiyeti getiren golleri Alex Telles, Al Amri ve Ronaldo attı.

Al Wehda'nın tek golü Anselmo'dan geldi.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, bu sezon ligdeki 16. golünü attı.

38 yaşındaki oyuncu ayrıca 9 da asist yaptı.

Bu sonuçla birlikte Al Nassr puanını 31'e yükseltti.

Mağlup olan Al Wehda ise 16 puanda kaldı.

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