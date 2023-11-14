Ronaldo Şampiyonlar Ligi'ne geri dönüyor. Arap basınından flaş iddia

Son zamanlarda yaptığı transferlerle futbol dünyasında etkili bir konuma gelen Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr için Suudi Arabistan basını flaş bir iddia ortaya atıldı.



Suudi Arabistan basınından Abu Dhabi Sports'un haberine göre; UEFA'nın, önümüzdeki sezon Al Nassr'ı Şampiyonlar Ligi'ne çağrılabileceği iddia edildi.

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun tekrardan Şampiyonlar Ligi'nde forma giyme ihtimali, futbolseverleri bir hayli heyecanlandırdı.



DAHA ÖNCE REDDEDİLMİŞTİ

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin daha önce yaptığı bir açıklamada, Suudi Arabistan ekiplerinin kesinlikle Şampiyonlar Ligi gibi organizasyonlarda yer almayacağını söylemişti.

Ceferin'in sözleri şu şekilde;

-Şampiyonlar Ligi için Basra Ülkeleri'nden teklif aldım mı? Teklif ya da davet yok. Suudi Arabistan'ın Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmayı ya da kulüplerinin Şampiyonlar Ligi'nde oynamasını çok istediği söyleniyor ama ben bunu hep bir aracı vasıtasıyla öğreniyorum. Bana kimse bir şey teklif etmedi. Bazen medyada bu konuyu görüştüğümüzü okuyorum ama bu tamamen saçmalık. Şampiyonlar Ligi, Avrupa'da gerçekleşecek ve UEFA üyesi ülkelerden takımlar yer alacak.